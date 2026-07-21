Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Irak’ta

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Bakan Uraloğlu, Irak'taki temasları kapsamında mevkidaşı Selman el-Haseni ile de görüştü. Uraloğlu, görüşmeyle ilgili, “Irak Ulaştırma Bakanı Sayın Vehb Selman el-Haseni ile heyetlerarası görüşmemizi gerçekleştirdik. Görüşmemizde, Fav Limanı’ndan ülkemiz üzerinden Avrupa’ya uzanan Kalkınma Yolu’nu mümkün kılacak projeleri ve ülkelerimiz arasındaki bağlantısallığı güçlendirecek iş birliği alanlarını ele aldık. ‘İki Ülke Tek Koridor’ vizyonuyla Türkiye ve Irak arasındaki stratejik ortaklığı somut adımlarla daha da güçlendirmeye devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

Bakan Uraloğlu, Bağdat ziyareti kapsamında Irak İletişim Bakanı Mustafa Sened ile de bir araya geldi. Uraloğlu, “Sayın Sened ile haberleşme ve dijital altyapı alanındaki iş birliğimizi değerlendirmek üzere bir araya geldik. Görüşmemizde, dijital bağlantısallığı güçlendirecek haberleşme altyapısı yatırımlarını, fiber optik iş birliğini ve teknik koordinasyonu ele aldık. Kalkınma Yolu'nun dijital ayağını daha da güçlendirecek ortak çalışmalarla Türkiye ve Irak arasındaki stratejik ortaklığımızı pekiştireceğiz” ifadelerini kullandı.

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Bakan Uraloğlu, Irak temasları kapsamında ziyareti Başbakan Ali ez-Zeydi ile görüştü. Uraloğlu, “Gerçekleştirdiğimiz görüşmede, Kalkınma Yolu Projesi'nde uygulama aşamasına geçme konusundaki güçlü iradeyi bir kez daha gördük. Finansman modeli ve yol haritasına ilişkin istişarelerimizle, Türkiye'de yapılacak görüşmelerin ardından Kalkınma Yolu'nda ilk taşı birlikte yerine koyacak aşamaya gelmiş bulunuyoruz. Hedefimiz, bu yıl ilk adımı atarak Kalkınma Yolu Projesi'ni ulaştırma, enerji ve haberleşme koridorlarını aynı hat üzerinde buluşturacak stratejik bir kalkınma hamlesine dönüştürmektir. Yıllardır planlanan bu vizyonu, Türkiye ile Irak'ın ortak iradesiyle artık somut adımlara dönüştürerek kısa sürede tamamlamayı hedefliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.