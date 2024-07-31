Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Iraklı mevkidaşı Sadavi ile görüştü

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Uraloğlu, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin bilgi verdi.

Irak Ulaştırma Bakanı Sadavi ile Bağdat'ta bir araya geldiklerini belirten Uraloğlu, "Görüşmemizde, iki ülke arasındaki Kalkınma Yolu özelindeki işbirliğinin daha da artırılması, 'Dörtlü Mutabakat' çerçevesindeki Bakanlar Konseyi'nin eylülde Türkiye'de gerçekleştirilmesi, Kalkınma Yolu konusundaki yeni gelişmelerin takip edilmesi, iki ülke arasındaki ulaştırma projelerindeki işbirliklerinin artırılması hususlarını ele aldık." ifadelerini kullandı.