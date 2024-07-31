×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Iraklı mevkidaşı Sadavi ile görüştü

Güncelleme Tarihi:

#Abdulkadir Uraloğlu#Irak#Rezzak Muheybes Es-Sadavi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Iraklı mevkidaşı Sadavi ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2024 21:59

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Irak Ulaştırma Bakanı Rezzak Muheybes es-Sadavi ile bir araya geldiğini bildirdi.

Haberin Devamı

Uraloğlu, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin bilgi verdi.

Irak Ulaştırma Bakanı Sadavi ile Bağdat'ta bir araya geldiklerini belirten Uraloğlu, "Görüşmemizde, iki ülke arasındaki Kalkınma Yolu özelindeki işbirliğinin daha da artırılması, 'Dörtlü Mutabakat' çerçevesindeki Bakanlar Konseyi'nin eylülde Türkiye'de gerçekleştirilmesi, Kalkınma Yolu konusundaki yeni gelişmelerin takip edilmesi, iki ülke arasındaki ulaştırma projelerindeki işbirliklerinin artırılması hususlarını ele aldık." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Abdulkadir Uraloğlu#Irak#Rezzak Muheybes Es-Sadavi

BAKMADAN GEÇME!