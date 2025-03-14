Ulaştırma güvenliği AB düzenlemesi... Bakan Kacır paylaştı: Araçlarda alkol kilidi kurulumu için şartlar belirlendi

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır X'ten yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Ulaşım güvenliğinde uluslararası uygulamaları esas alan düzenlemeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz.

Otomotiv sektörümüzün rekabetçiliğini korumak ve vatandaşlarımızın güvenliğini en üst seviyede gözetmek üzere AB ile uyum çerçevesinde hazırladığımız yeni nesil gelişmiş güvenlik sistemlerinin kullanımında uygulanacak kuralları belirleyen yönetmelik Resmi Gazetede yayımlandı.

- Akıllı Hız Destek Sistemi: Sürücülere yol ortamına uygun hızı korumasına yönelik bildirimler sağlar.

Ulusal Tip Onayı ve AB Tip Onayı için Binek ve Hafif Hizmet Araçları ile Orta ve Ağır Hizmet Araçlarında zorunludur.

- Sürücü Dalgınlık ve Dikkat Uyarı Sistemi: Sürücülerin uyanıklığını değerlendirir ve uyarılarda bulunur.

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Ulusal Tip Onayı ve AB Tip Onayı için Binek ve Hafif Hizmet Araçları ile Orta ve Ağır Hizmet Araçlarında zorunludur.

- Gelişmiş Sürücü Dikkat Dağınıklığı Uyarı Sistemi: Sürücünün dikkatini değerlendiren uyarılarda bulunur.

Ulusal Tip Onayı ve AB Tip Onayı için Binek ve Hafif Hizmet Araçları ile Orta ve Ağır Hizmet Araçlarında zorunludur.

- Olay Veri Kaydedicisi: Aracın kritik sistemlerinin kaza hemen öncesi ve sonrası bilgilerini içerir.

Ulusal Tip Onayı ve AB Tip Onayı için Binek ve Hafif Hizmet Araçlarında zorunludur. Orta ve Ağır Hizmet Araçlarında ise 07/01/2029’da zorunlu olacaktır.

- Alkol Kilidi Kurulum Ön Hazırlığı:

Araçlara satış sonrası alkol kilitleme cihazlarının takılabilmesini mümkün kılan standart bir arayüz oluşturulmasını içerir.

Ulusal Tip Onayı ve AB Tip Onayı için Binek ve Hafif Hizmet Araçları ile Orta ve Ağır Hizmet Araçlarında bu arayüzün oluşturulması zorunludur.