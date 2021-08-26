Ulaştırma Bakanlığı'ndan 'sarı kriz' için 4 öneri

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan İstanbul’da yaşanan taksi sorunu ile ilgili bir açıklama yapıldı. Açıklamada, “İstanbul kentiçi ulaşımında faaliyet gösteren ticari taksilerle ilgili her türlü ruhsatlandırma işlemleri ile alım satım izinleri (Tahsis Belgesi) İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nce gerçekleştirilmektedir. Söz konusu taksileri kullanan şoförler için gerekli olan Toplu Ulaşım Şoför Kartı yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından verilmektedir” denildi.

ŞİKÂYET KONULARI SIRALANDI

Açıklamada, taksi taşımacılığına yönelik yapılan şikâyetler incelendiğinde başlıca konular şöyle sıralandı:



- Kısa mesafe yolcu alınmaması

- Turistleri müşteri olarak seçme

- Yolcuları gideceği güzergâhın dışına çıkararak dolaştırma

- Taksimetre açmayarak pazarlık usulü çalışma

- Taksimetre hilesine başvurma

- Para değiştirme ve sahte para verme

- Tırnakçılık yapma

- Yolcuya kaba davranışlarda bulunma

- Darp ve hakaret

- Kalitesiz araçlar

- Şoför ve yolcu için yetersiz güvenlik

- Araç çağırma güçlüğü

- Dijitalleşmede geri kalma

- Kısıtlı ödeme imkânları.



ÇÖZÜM ÖNERİLERİ SUNULDU

Açıklamada, sorunun çözümüne yönelik yapılması gerekenler ise şöyle vurgulandı:

Ticari taksi sürücülerine yönelik gerekli olan eğitimlerin verilmesi.

Taksilere yönelik denetimlerin yapılması ve cezaların uygulanması.

Dijital uygulamalar ile yolcu araç eşleşmeleri güvenli platformlarla sağlanarak yolculuk memnuniyet değerlendirilmesinin yapılması.

Taksi işletmeciliğinde, operasyonel işletme verimliliği arttırılması. (Dijital Aplikasyonlar ile).

İBB ADRES GÖSTERİLDİ

Bakanlık açıklamasına şöyle devam edildi: “Müşteri memnuniyetini esas alarak söz konusu şikâyetleri ortadan kaldıracak olan İBB’ dir. Konu taksilerin sayısı değil öncelikle hizmetin kalitesidir.

Taksilerin; eğitim, kontrol, denetim, yönetiminde yetki ve sorumluluk İBB’dedir. Öncelikle İBB’nin görevini yerine getirmesi gerekmektedir.”

UZMANINDAN ÇÖZÜM ÖNERİSİ: ‘TEK KURTULUŞ DİJİTAL SİSTEM’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde Ulaşım Daire Başkanlığı’nı yapan Ulaştırma Profesörü Mustafa Ilıcalı, taksi sorunu için tek çözümün dijitalleşme olduğunu söyledi.

Ilıcalı önerisini şöyle anlattı:

“17 bin taksi acilen basit bir UKOME kararıyla mobil taksi uygulamasına geçmeli ve sistemsiz dolaştırılmamalı. Bunun için değişik işletim yöntemleri var. Burada da bir dayatma yapmadan, taksi esnafı istediğini seçecek. Rekabet olsun, kim neyi takarsa. Böylelikle 17 bin taksinin ne yaptığını görebileceğiz.

Hiçbir taksi bu sistem dışında harekete edemeyeceği için, 6-7 ay içinde ne yapılması gerektiği ortaya çıkar. Bu sistemle, ‘Taksici yolcu aldı-almadı, fazla para aldı, yolu uzattı’ tartışması son bulur.

Bütün bunların hepsini hem yolcu, hem şoför, hem taksi sahibi hepsi görecek şekilde şeffaf bir mobil uygulamaya geçmezsek, taksi sorunu çözülmez. AK Parti Meclis üyeleriyle de görüştüm. İlk adım atılıp, İBB bir karar alacak ve bu sistem olmadan kimse taksicilik yapamayacak. Sistemi aracına 1 dakikada kurduracak.” (Fatma AKSU / İSTANBUL)



KİRALAMA FİRMALARI: FİYATLAR ASLINDA UCUZ

İstanbul’un taksi sorunuyla ilgili plakaları kiraya verenler ise şunları söyledi:

Yusuf Akyol (Plaka kiralayan Akyol Taksi’nin sahibi): Şu anda taksi kiraları yüksek değil. Bu meslekte üç kağıtçılık yapmak isteyen her türlü yapar. Şerefiyle çalışan birçok taksici var. Diğerlerine diyecek bir şey yok. Şu anda İstanbul taksi plakaları uygun. Taksi plaka fiyatları ise çok ucuz. Eğer araç kiralayan bir şoför günlük 100 lira kazanıyorum diyorsa yalan söylüyordur. Adam çıkmış 50 lira kazanamadım diyor. 50 lira ayda 1500 lira yapar. 100 lira da 3 bin lira yapar. Bir insan bu rakamlarla İstanbul’da yaşayamaz, geçinemez.

ŞOFÖRE 300 LİRA KALIR

İsmail Dalyan (Kiralama firması Kale Taksi’nin yöneticisi): Taksici esnafını üzerine para verin yine memnun edemezsiniz. Taksi plaka sahiplerinin pandemi döneminde yaptığı indirimler, hiçbir sektörde yapılmadı. Plaka sahipleri bir yılda alması gereken kiranın yüzde 50’sini alabildiler. Plaka sahipleri kiracı ve şoförleri kolladı. Pandemi döneminde zarar eden bir tek plaka sahipleri oldu. Şu anda taksi plaka kirası 9 bin 500 lira. Satılık taksi plakası ise 2 milyon 300 bin lira civarında. Bir taksinin günlük kazandığı para 1500 lira ile 1750 lira arasında değişiyor.

Günlük yakıt giderleri ise ortalama 200 liradır. Günlük kira rakamı 316 liradır. Diğer masraflar da çıktığı zaman şoför başına günlük ortalama 300 lira kalıyor. Yani şoför günde 300 lira kazanıyor. Bu rakamı aya vurduğunda 9 bin lira yapıyor. Yani taksi plaka sahibi ile şoför aylıkta aynı parayı alıyor. Taksi kira fiyatları yüksek değil. Hatta düşük. Plaka ücretleri de yüksek değil. (İSTİHBARAT SERVİSİ)

DURMADI, CEZAYI YEDİ



İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı sivil trafik polisleri, dün Eminönü’nde taksi denetimine çıktı. Yolcu gibi davranan polis bir taksiyi durdurarak binmek istedi ancak taksi şoförü boş olmasına rağmen durmadı. Yolcu kılığındaki polis 100 metre ilerideki kontrol noktasını telsizle anons ederek taksinin plakasını verdi. Taksici, az önce almadığı vatandaşın polis olduğunu öğrenince şoke oldu.

Sürücü polis ekiplerine, otele yolcu almak için gittiğini, bu yüzden yolcu almak istemediğini söyledi. Aynı zamanda kemer takmayan taksi şoförüne 144 TL para cezası uygulandı. (Aydemir KADIOĞLU / İSTANBUL)

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