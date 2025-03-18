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Ulaştırma Bakanlığı'ndan POLNET açıklaması: Pasaport kontrol işlemleri normale döndü

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#POLNET#Pasaport Kontrol İşlemleri#Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı
Ulaştırma Bakanlığından POLNET açıklaması: Pasaport kontrol işlemleri normale döndü
Oluşturulma Tarihi: Mart 18, 2025 00:32

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Polis Bilgi Sistemi (POLNET) üzerinde yaşanan teknik arızanın giderildiğini ve pasaport kontrol işlemlerinin normale döndüğünü duyurdu.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "17 Mart 2025 tarihinde saat 18.20 itibarıyla Polis Bilgi Sistemi (POLNET) üzerinde yaşanan teknik bir arıza nedeniyle Türkiye genelinde pasaport kontrol işlemlerinde geçici bir kesinti yaşanmıştır. Polis ve terminal IT ekipleri tarafından arızaya hızla müdahale edilmiş, süreç boyunca işlemler manuel olarak yürütülmüştür. Sistem üzerindeki çalışmalar tamamlanmış olup, pasaport kontrol işlemleri normale dönmüştür. Bu süreçte havalimanlarımızda yolcularımızın temel ihtiyaçları karşılanarak su ikramı ve bilgilendirme sağlanmıştır. Terminal havalandırma sistemleri en üst seviyede çalıştırılmıştır" ifadelerine yer verildi. 

 

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#POLNET#Pasaport Kontrol İşlemleri#Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı

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