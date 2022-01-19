Ulaştırma Bakanlığı’ndan İmamoğlu’na yanıt: ‘Onay bekleyen metro projesinin belgeleri eksik’

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AYGM açıklamasında şöyle denildi: İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sefaköy-Beylikdüzü-Tüyap Metro projesi için dün yaptığı açıklamada, “Ben Sayın Cumhurbaşkanı’na Kadir Topbaş’ın cenazesinde, Fatih Sultan Mehmet Han’ın türbesinin yanında sordum. ‘Efendim bunu niye imzalamıyorsunuz? Bizim buna ihtiyacımız var’ dedim, ‘İmzalarız’ dedi. Meclis’ten çıkalı zaten bir buçuk sene oldu” dedi. Bu açıklamanın ardından yanıt Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü’nden (AYGM) geldi. AYGM açıklamasında şöyle denildi: “Söz konusu hattın Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın Yatırım Programına alınması için gerekli onayın verilmesi talep edildi. Sunumlar, doküman ve çalışmalar AYGM’ye ulaştı. Sondaja dayalı zemin etüt raporu, jeolojik plan ve kesit kesin projeleri, deprem etüt raporu, mimari kesin projeler, tünel ve istasyon kazı-destek sistemleri gibi onayımıza esas olmazsa olmaz projeler sunulmamış bulunuyor. Detaylı eksik listesinin mevzuat gereği sunulması ve Sefaköy-Beylikdüzü kesimine ait fizibilite etütünün iletilmesi ile teknik incelememiz nihai hale getirilerek, Bakanlığımız görüşü verilebilecektir.”