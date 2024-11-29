Ulaştırma Bakanı Uraloğlu: Sosyal medyada 16 yaş sınırı olmalı

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Dünyada son yıllarda Avustralya’dan Hindistan’a, İngiltere’den İtalya’ya birçok ülke çocuklar için sosyal medya platformları ile ilgili düzenlemeler getiriyor. Yaş sınırlaması koyan da var, akıllı telefon kullanımını yasaklayan da. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne internette karşılaşılan riskler ve Türkiye’de 13 yaş altı çocuklara sosyal medyanın yasaklanması konusunda sunum yapmasının ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Hürriyet Ankara Haber Müdürü Hacer Boyacıoğlu’yla birlikte sohbet ettik. Çocuğunun sosyal medya hesaplarını uzunca bir süre takip eden bir anne olarak Uraloğlu ile yaptığımız sohbetin ana başlıklarını sizlerle paylaşmak isterim. Bakan Türkiye’deki tabloyu şöyle özetledi:

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EN MERAKLI MİLLETLERDENİZ

- “Takip oranımız dünya ortalaması üzerinde. Dünyada sosyal medyayı takipte 5. sıradayız.

- Dünyada sosyal medya platformlarında günlük vakit geçirme süresi 6.5 saat iken, Türkiye’de 7 saat.

- Sosyal medya platformlarında paylaşılan bilgi ve haberler gençler ile çocuklar tarafından teyit edilmeden doğru kabul ediliyor.

HEDEF KORUMACI YAKLAŞIM

- 13 yaşın altındakilere sosyal medya platformlarının yasaklanması konusunda henüz kesin verilmiş bir karar yok. Tartışıyoruz.

- Kişisel yaklaşımım yaş sınırının 16 olması. Böyle bir yasak getireceksek, sosyal medya ve bazı oyun platformlarına belli bir yaş sınırı getirilmeli.

- Ancak bunlar kesinleşmiş değil, hem ilgili bakanlıklarla hem de ilgili kurum ve sivil toplum örgütleriyle yapılacak görüşmeler sonrasında netleşecek.

- Dijital okur yazarlık okullarımızda ders olarak da okutulmalı.”

ROBLOX VE DISCORD...

Bakan Uraloğlu özellikle Discord ve Roblox gibi portallar konusunda kendi yakınları dahil gençlerden de bilgi aldığını anlattı.

- “Öncelikle yasak sonrası Türkiye’de temsilcisi bulunmayan bu platformlar bizimle temas kurdular.

- Hangi içeriklerden rahatsız olduğumuz konusunda görüşmeler başladı. Sanal kumar, şiddet, cinsel taciz ve istismar, akran zorbalığı gibi konuları gündeme getirdik.

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- Özellikle sanal sohbet odalarında taciz ve bunun gerçek hayatta da uygulanması gibi konuları anlattık.

- Bu platformların zararsız oyun, yazılım ya da dil öğretimi gibi bölümlerinin açık olmasında sıkıntı yok.

- Görüşmelerimiz sürüyor. Ancak gereken adımları atar yani zararlı bölümleri kapatırlarsa, nasıl ki mahkeme kararı ile kapatıldılarsa yine mahkeme kararı ile açılabilirler.”

DOLANDIRICILARA DİKKAT

Sevgili Okurlar, sosyal medya platformlarında belki karşılaşmışsınızdır. İş insanları, tanınmış kişiler, hatta siyasilerin yatırım yönlendirmesi içeren ve bunun için form doldurmanızı isteyen videolarına dikkat edin. Onlar gerçek değil, sahte! Bakan Uraloğlu bu konuda ise şu bilgileri verdi:

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- “Biz tespit ettiğimizi kapatıyoruz.

- Ancak sosyal medya temsilcileri ile de görüştük. Onlara ‘yapay zekâyı bunları kaldırmak için de kullanın’ dedik.”

URALOĞLU’NDAN ÖZELEŞTİRİ: BİZ DE SÜREÇLERİ DAHA ŞEFFAF YÜRÜTMELİYİZ

Ulaştırma Bakanı 9 günlük Instagram erişimi kısıtlamasını hatırlattı, süreci anlattı. Ardından da önemli bir özeleştiride bulundu:

- “Instagram erişimine engel gelen süreçte beklediğimin çok altında tepki aldık.

- En çok Instagram üzerinden masum bir şekilde ticaret yapanları sıkıntıya soktuk.

- Sosyal medya platformları konusunda bir özeleştiri de yapmak gerekiyor. Bizim de süreci daha şeffaf ve bilgilendirici şekilde yönetmemiz lazım.

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- Birkaç gün öncesinden o sosyal medya hesabı ile ilgili ne gibi bir tasarrufta bulunulacağı ve nedeni anlatılmalı.”

YERLİ PLATFORM DA OLMALI

Güney Kore’nin kendi yerli sosyal platformunu örnek gösteren Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin de kendi yerli platformunu hayata geçirmesi gerektiğini söyledi. Diğer platformlara engel olmayacağını belirtti ve şöyle devam etti:

- “Amacımız dünyadaki sosyal medya platformlarını engellemek değil.

- Ancak kendi yerli platformumuzu da kurmamız gerekiyor.

- Herhangi bir kriz anında ya da bant daraltmasında yerli ve milli platformun açık kalması önemli.”

KAR YAĞIŞI SÜRECEK SÜRÜCÜLER DİKKAT

Kar yağışı yurt genelinde başladı. Bakanlığın beklentisi kış aylarında yağışın sürecek olması. Hava, kara ve demiryolları için gerekli önlemlerin alındığını belirten Ulaştırma Bakanı özellikle sürücüleri uyardı:

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- “Kış lastiği takılmalı. Kar lastiği demiyorum, kış lastiği soğuk havada sürtünmenin azalması nedeniyle acil önem taşıyor. Ticari araçlar için 1 Aralık olan tarihi de gelecek yıl 15 Kasım’a çekmeyi planlıyoruz.

- Yola çıkmadan önce meteoroloji ya da karayollarının sitesinden sürücüler mutlaka gidecekleri güzergâhtaki son duruma bakmalılar.

- Hem kurallara hem de görevlilerin yol boyunca telkin ve tavsiyelerine uysunlar.

- Her ihtimale karşı yakıt depoları da dolu olsun.

- 12 bin makine ve ekipman ile 13 bin personel 7/24 görev başında.”

BAKAN’IN MAKAS KOLEKSİYONU

Ulaştırma Bakanı ile makamında sohbet ettik. Makas koleksiyonu ilgi çekiciydi. Bakan Uraloğlu meslek hayatı boyunca başta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı açılışlardakiler olmak üzere kurdeleleri kestikleri makasları özenle saklıyor. Uraloğlu’nun koleksiyonunda Karayolları Genel Müdürlüğü’ne başlangıç tarihi olan 2018’den bu yanaki açılışlarda kullanılmış 142 makas bulunuyor.