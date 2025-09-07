Ulaştırma Bakanı Uraloğlu: 2025 yılının ilk 8 ayında 26 bin 264 gemi trafiği gerçekleşti

Haberin Devamı

Kadıköy'de yapımı tamamlanan "Kaptan Fahrettin Aksu Kılavuzluk İstasyonu" yeni hizmet binası Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımıyla açılışı gerçekleştirildi. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından konuşan Bakan Uraloğlu, "Bugün açılışını yaptığımız bu modern hizmet binası, kılavuz kaptanlarımıza konforlu ve teknolojik bir çalışma ortamı sunarak, onların zorlu görevlerini daha etkin bir şekilde yerine getirmelerine katkı sağlayacak. İnci Burnundaki konumuyla İstanbul Boğazı'nın güvenliğinin kilit noktalarından biri olan bu istasyon, Mavi Vatan'ımızın emniyetini daha da güçlendirecektir. Dünyanın en önemli boğazları arasında bulunan İstanbul ve Çanakkale Boğazları'nın kontrolünü elinde tutan ülkemiz, Akdeniz ve Karadeniz Havzasındaki ülkelerin deniz ulaşımı ve uluslararası ticaret faaliyetleri açısından anahtar konumdadır. Boğazlarımız, sadece ülkemiz için değil, Karadeniz ve Akdeniz ekonomik havzaları başta olmak üzere tüm dünya için stratejik bir suyolu ve enerji geçiş koridorudur" dedi.

"2002 YILINDA DÜNYADA 17. SIRADA YER ALAN TÜRK SAHİPLİ FİLOMUZ, 2024 YILI SONU İTİBARIYLA 11'İNCİ SIRAYA YÜKSELDİ"

Uraloğlu, 2002 yılında dünyada 17'inci sırada yer alan Türk sahipli filomuzun, 2024 yılı sonu itibarıyla 11'inci sıraya yükseldiğini ifade ederek, "Bugün, Ülkemizin dış ticaret taşımalarının yüzde 86'sı denizyolu ile gerçekleşiyor. 2002 yılında dünyada 17'inci sırada yer alan Türk sahipli filomuz, 2024 yılı sonu itibarıyla 11'inci sıraya yükseldi. İlk 10'daki yerimizi almak için durmaksızın çalışıyoruz. 2002 yılından bu yana limanlarımızda elleçlenen yük miktarı yüzde 180, konteyner miktarı ise yüzde 443 arttı. 2024 yılında limanlarımızda elleçlenen yük miktarı yaklaşık 532 tona, konteyner miktarı ise 13 milyon 529 bin 729 TEU'ya ulaştı" diye konuştu.

Bu yılın Ocak-Ağustos döneminde; limanlarımızda elleçlenen yük miktarının bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,0 artarak 366 milyon 799 bin 327 tona ulaştığını söyleyen Bakan Uraloğlu, "Ambarlı, Kocaeli, Tekirdağ, Mersin ve bu yıl ilk kez listeye giren Aliağa limanlarımız, dünyanın en fazla konteyner elleçleyen 100 limanı arasında yer alarak ülkemizin gücünü küresel arenada tescil etti. 2024 yılında bu beş limanımız, yaklaşık 11,4 milyon TEU ile ülkemizdeki toplam konteyner elleçlemesinin yüzde 84,1'ini gerçekleştirdi. Aliağa limanımız listeye 91'inci sıradan giriş yaparken; Ambarlı 72'incı, Kocaeli 86'ıncı, Tekirdağ 94'üncü ve Mersin 98'inci sırada yer aldı. İlk 100'de yer alan 5 limanımız deniz ticaretindeki yükselişimizi bir kez daha ortaya koydu. Bu yılın Ocak-Ağustos döneminde de; limanlarımızda elleçlenen yük miktarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,0 artarak 366 milyon 799 bin 327 tona ulaştı. Elleçlenen konteyner miktarı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,5 artarak 9 milyon 381 bin 358 TEU oldu" şeklinde konuştu.

"2025 YILININ İLK 8 AYINDA DA 26 BİN 264 GEMİ TRAFİĞİ GERÇEKLEŞTİ"

2025 yılının ilk 8 ayında da 26 bin 264 gemi trafiğinin gerçekleştiğine değinen Uraloğlu, "Denizlerimizi; COSPAS-SARSAT uydu yardımlı arama kurtarma sistemi ve gelişmiş haberleşme sistemleri ile dinliyoruz, otomatik tanımlama sistemlerimiz ile izliyoruz, gemi trafik hizmetleri merkezlerimizle yönetiyoruz. Gemi Trafik Hizmetleri Merkezlerimizi ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüzü geliştirecek ve güçlendirecek yatırımları daha da arttırıyoruz. 2009 yılında geçirdiği bir iş kazasında görev şehidi olan kaptanımız Fahrettin Aksu'nun adını alan "Kaptan Fahrettin Aksu Kılavuzluk İstasyonu'nun yeni hizmet binası da bu anlayışımızın somut bir göstergesidir. Burada yeri gelmişken önemli bir hususa da dikkat çekmek istiyorum. Son beş yıllık süreçte gemi boy gruplarında özellikle 250 metreden büyük gemilerin sayısında istikrarlı bir artış görüyoruz. Ayrıca 2024 yılında İstanbul Boğazı'ndan 41 bin 363 geminin geçtiğini düşünürsek ne kadar yoğun bir gemi trafiği olduğu ortadadır. 2025 yılının ilk 8 ayında da 26 bin 264 gemi trafiği gerçekleşti" ifadelerini kullandı.

"TÜRK BOĞAZLARINDA 2017 YILINDA BİN 422 GEMİYE RÖMORKÖR REFAKAT HİZMETİ VERİLDİ"

Bakan Uraloğlu, " Sadece 2024 yılında, İstanbul Boğazı'ndan geçen 41 bin 363 geminin 25 bin 327'sine kılavuz kaptan hizmeti sunduk. 2025 yılının ilk 8 ayında ise 15.975 kılavuz kaptan hizmeti sağladık. Yine, aynı dönemde, 120 can kurtarma operasyonuyla 351 kişiyi kurtardık ve 15 gemi kurtarma operasyonunu başarıyla gerçekleştirdik. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüz, denizlerimizde seyir, can, mal ve çevre emniyetini artırmak için filosunu ve sistemlerini güçlendirmeye ve teknolojisini millileştirmeye de kararlılıkla devam ediyor. Son 5 yılda filomuza 10 acil müdahale römorkörü, 15 rib bot ve 6 kılavuzluk hizmet botu kazandırdık. Böylece, son 5 yılda kurtarma römorkörü filomuzu 2 katına çıkarmış olduk. Bu sayede Türk Boğazlarında 2017 yılında bin 422 gemiye römorkör refakat hizmeti verilmiş iken, 2024 yılı itibariyle 7 kattan fazla artarak 10 bin 543 gemiye römorkör refakat hizmeti verdik. 2 Acil Müdahale Römorkörü ve 6 Kılavuz Hizmet Botu da önümüzdeki ayın sonu itibariyle filomuza katılacak. Ayrıca 2 Acil Müdahale Römorkörü, 6 Kılavuz Hizmet Botu ve 16 adet Çok Maksatlı Hızlı Can Kurtarma Botunu da önümüzdeki yıl filomuza ekleyeceğiz inşallah" dedi.

"2027 YILINA KADAR 8 RADAR SİSTEMİMİZİ YENİLEYEREK MİLLİLEŞTİRMİŞ OLACAĞIZ"

Bu yaptıklarımızın yanı sıra teknolojik yatırımlarımız da hız kesmiyor" diyen Bakan Uraloğlu, "Aselsan tarafından geliştirilen yerli ve milli Serdar-7m radarlarıyla; İstanbul, Çanakkale, İzmir, İzmit ve Mersin'de konuşlu gemi trafik hizmetleri sistemlerimizde kullanılan yabancı menşeli radarları tamamen millileştiriyoruz. Bu radarlar, sadece donanımsal olarak değil, mevcut yazılımlara entegre edilerek bakım, onarım ve yedek parça süreçlerinde de zaman ve maliyet tasarrufu sağlayacak. Bu proje, deniz trafiği güvenliğimizi ve siber egemenliğimizi teminat altına alırken, dışa bağımlılığı önemli ölçüde azaltacak. Zaten son 2 yılda, 3 adet millî radar sistemimizi faaliyete aldık. 2027 yılına kadar üç yıl içinde bu merkezlerimizdeki 8 radar sistemimizi yenileyerek millileştirmiş olacağız. Gemi trafik hizmetlerimize ait trafik gözetleme istasyonlarında bulunan diğer radarları da peyderpey yenileyeceğiz. Türkiye yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda, Mavi Vatan'ımızın her köşesinde yerli ve milli hamlelerimiz artarak devam edecek. Dünyanın incisi İstanbul Boğazı'nın güvenliğini sağlayan kılavuz kaptanlarımıza daha modern bir çalışma ortamı sunacak bu yeni hizmet binasının, Mavi Vatan'ımızın emniyetine katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum" diye konuştu.

Açılışın ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Mustafa Bankaoğlu, Bakan Uraloğlu'na tablo hediye etti. Açılışı yapılan Kaptan Fahrettin Aksu Kılavuzluk İstasyonu'nu gezen Bakan Uraloğlu, kıyı emniyeti personelleri tarafından yapılan gösteriyi izledi.