Ulaştırma Bakanı Turhan uçağın enkazında incelemelerde bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, uçak kazasının yaşandığı alana geldi. Bakan Turhan bir süre uçağın enkazının bulunduğu yerde inceleme yaparak, görevlilerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Cahit Turhan’a, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin, Pegasus Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve Pegasus Havayolları Genel Müdürü Mehmet Tevfik Nane eşlik etti. Çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Turhan daha sonra buradan ayrıldı.