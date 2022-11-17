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Bakan Karaismailoğlu, İstiklal Caddesi'nde: 'Cevabı misliyle verilmeye devam edilecek'

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#İstiklal Caddesi#Taksim
Oluşturulma Tarihi: Kasım 17, 2022 17:08

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Taksim İstiklal Caddesi'nde terör saldırısının gerçekleştiği noktayı ziyaret etti. Karaismailoğlu, "Bu alçaklar ancak böyle masum vatandaşlarımıza karşı bu çabayı gösterdiler maalesef. Türkiye Cumhuriyeti bütün güçleriyle birlikte bunların üstesinden gelerek, cevabını kendilerine misliyle, fazlasıyla vermeye de devam edecektir" dedi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Taksim İstiklal Caddesi'nde terör saldırısının gerçekleştiği noktayı ziyaret ederek, olay yerine karanfil bıraktı.

Terörle mücadelenin süreceğini belirten Karaismailoğlu, "Bu teröristleri ve onların yardakçılarını, yandaşlarını inlerinde yok etmeye devam edeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Türkiye Cumhuriyeti'yle kimse başa çıkamaz. Onun bilincinde olarak biz her türlü mücadelemizi her platformda vermeye devam edeceğiz. Maalesef burada masum 6 vatandaşımızı kaybettik. Tabii yaralılarımız da var. Onlara da acil şifalar diliyorum. Bu alçaklar ancak böyle masum vatandaşlarımıza karşı bu çabayı gösterdiler maalesef. Türkiye Cumhuriyeti bütün gücüyle, bütün güçleriyle birlikte bunların üstesinden gelerek, misliyle cevabını kendilerine fazlasıyla vermeye de devam edecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Türkiye Cumhuriyeti'nin büyüklüğünü ve onun gelişen, güçlenen gücünü bütün dünya görmekte. O yüzden bu beyhude çabalardan hiçbir sonuç alamayacaklardır. Türkiye gelişmeye, büyümeye devam edecektir" dedi.

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Bakan Karaismailoğlu, İstiklal Caddesinde: Cevabı misliyle verilmeye devam edilecek

"VATANDAŞIMIZLA MİLLETİMİZLE EL ELE ÇOK BADİRELER ATLATTIK"

Karaismailoğlu, "Biz vatandaşımızla milletimizle el ele çok badireler atlattık. Hepsinin üstesinden başarıyla geldik. Bunların üstesinden de geleceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Türkiye Cumhuriyeti milletiyle birdir ve beraberdir ve onun gücüyle beraber; milletten aldığı güçle Türkiye Cumhuriyeti, bütün dünyaya gücünü gösteriyor. Bunun önünde kimse duramaz. Ondan hiçbir vatandaşımızın endişesi olmasın. Güçlü bir şekilde hem bunlarla uğraşacağız hem de ekonomik bakımdan da dünyanın gelişmiş, en büyük ülkelerinden birisi olma yolunda önemli adımlar attık, atmaya da devam edeceğiz. Türkiye'yi kimse yolundan çeviremez. O yüzden vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Altı masum vatandaşımızı kaybetmenin büyük üzüntüsü içerisindeyiz, tekrar kendilerine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

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Konuşmasının ardından patlamanın gerçekleştiği noktadaki dükkanları ziyaret eden Karaismailoğlu daha sonra Taksim'den ayrıldı.

Bakan Karaismailoğlu, İstiklal Caddesinde: Cevabı misliyle verilmeye devam edilecek

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#İstanbul#İstiklal Caddesi#Taksim

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