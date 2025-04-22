Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Şam'da... "Birinci önceliği demir yollarına verdik"

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Resmi ziyaret kapsamında Suriye'ye gelen Bakan Uraloğlu ve beraberindeki heyet, Şam Havalimanı'nda Suriye Ulaştırma Bakanı Yarub Süleyman Bedir tarafından karşılandı. Bakan Uraloğlu, ilk olarak İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığında Bakan Abdüsselam Heykel ile bir araya geldi, ikili ve heyetler arası görüşmeler yapıldı. Uraloğlu ve beraberindeki heyet, ardından Suriye Ulaştırma Bakanı Bedir ile ikili görüştü. Bakanların katılımıyla heyetler arası görüşmeler de yapıldı. Bakan Uraloğlu ve Bedir, daha sonra, Osmanlı yadigarı Hicaz Demir Yolu İstasyonu'na hareket etti.



İki bakan istasyonda yaptıkları incelemenin ardından düzenledikleri ortak basın toplantısında ziyarete ilişkin açıklamalarda bulundu.

Suriye'de ulaşım ağı noktasında verimli görüşmeler yapıldığını söyleyen Uraloğlu, "Önemli bir mekandayız. Şam'da Hicaz demir yollarının ana istasyonundayız. Nasıl işbirliği yapabiliriz noktasında gerek ikili gerekse de heyetler arasında görüşmeler yaptık." diye konuştu.

Heyetler arasında iletişim ve ulaştırmada yapılabilecek işbirliklerini görüştüklerini kaydeden Uraloğlu, "Öncelikle kara yolu taşımacılığının birazcık daha aktifleştirilmesi, geçmiş dönemde yaşanmış olan sıkıntıların önüne geçilmesi noktasında bir fikir birliğine vardık ve hemen teknik heyetlerimiz çalışmaya başladı. Sınırın bu tarafından Türkiye'ye, Türkiye'den de Suriye tarafına geçişleri nasıl kolaylaştırırız, bunları beraberce konuşmuş olduk." ifadelerini kullandı.



Uraloğlu, "Demir yolu noktasında Çobanbey ve Halep arasında tahrip olmuş olan demir yolunu hayata geçirerek bütün Türkiye ile Şam'ı birbirine bağlamak, aynı zamanda Avrupa'ya kadar birbirine bağlama noktasında görüşmeler yaptık. Yine bizim içerisinde bulunduğumuz Hicaz Demir Yolu İstasyonu'nun daha güneye ilerletilmesi ile orada tahrip olan hatların onarılması ile ilgili neler yapabiliriz bunları konuştuk. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunma noktasında da gerek eğitim olsun gerek karşılıklı ziyaretler olsun bir mutabakat sağladık." şeklinde konuştu.



Suriye Ulaştırma Bakanı Bedir'i Türkiye'ye davet ettiğine değinen Uraloğlu, heyetleriyle beraber bundan sonra çok daha sık görüşerek hem Suriye'deki hem de Türkiye'deki vatandaşların ve halkın ferahını daha da artırmak için işbirliği yapacaklarını dile getirdi.

Uraloğlu, "Ulaşamadığınız hiçbir yerle, iletişime geçemediğiniz hiçbir yerle iyi şeyler yapamazsınız. Onun için bugünkü ziyaretimiz bu anlamda da kıymetli. Kendilerinin yakın ilgisinden ve ev sahipliğinden dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte de ilişkilerimiz çok çok daha ileriye gidecektir. Daha ileriye taşıyacağız. Önemli bir kesikliği inşallah önümüzdeki dönemde beraberce telafi ederek güzel işler yapacağız." dedi.



Suriye ile Türkiye arasındaki mevcut bütün sınır kapılarının aktif edilmesiyle ilgili karar aldıklarını vurgulayan Uraloğlu, tek kapı uygulamasıyla ortak bir sınır kapısının da hayata geçirilmesine yönelik bir çalışmalarının olduğunun altını çizdi. Uraloğlu, Suriye'nin kara yolu altyapısına güçlendirme yapılacağını dile getirerek, "Ama birinci önceliği demir yollarına verdiğimizi söyleyebilirim. Ulaştırmanın bütün sektörleriyle işbirliği yapacağımızı söyleyebilirim. Devrimden sonra yeni oluşmuş bir hükümet var. Burada birazcık daha fazla bir araya gelerek hızlıca yol almaya ihtiyaç olduğunu söyleyebilirim." diye konuştu.



Bakan Bedir de iki ülkenin köklü bir tarihe sahip olduğunun altını çizerek, "Şahsım, bakanlığım ve Suriye Arap Cumhuriyeti hükümeti adına sizlere ve ekibinize burada her şeyden önce Hicaz Demir Yolu'nda, bu tarihi mekanda hoş geldiniz demek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Hicaz Demir Yolu İstasyonun 1908 yılında hizmete girdiğini hatırlatan Bedir, "Seçkin bir eser içerisindeyiz. Türkiye ile Suriye arasındaki demir yolları ilişkilerinin temelinin atıldığı bir noktadayız. Çok önemli, tarihi ve görkemli bir örnektir." şeklinde konuştu.

Bu ziyaretin, bundan sonraki dönemde özellikle demir yolları arasında büyük bir sıçrama yaratacağına inandığını vurgulayan Bedir, "İki ülke olarak çok köklü bir tarihe sahibiz. Bu köklü tarihten hareketle her iki ülke halklarının çıkarları doğrultusunda sıçrama yapacağımıza, ilişkilerimizi iyiden daha iyiye götüreceğimize inancımız tamdır." dedi.



Bakan Uraloğlu ve beraberindeki heyet, istasyondaki ziyaretin ardından Kara ve Deniz Limanları Genel İdaresi Müdürlüğüne geçti.

Müdürlükteki görüşmelerin ardından Uraloğlu ve beraberindeki heyet, Şam'ın terası konumundaki Kasyun Dağı'nı gezdi.