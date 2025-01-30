16 yaş altına sosyal medya sınırı gelecek mi? Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, CNN TÜRK'te açıkladı

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Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

ABD'DEKİ UÇAK KAZASI

Tam tarihini hatırlamıyorum da bu uçak kazaları Japonya’daki bir acil kurtarma uçağının piste girmesinde olan bir kazayla üst üste çok geldi. Uçak kazaları çok fazla dünya kamuoyunun gündemine girdi. Gerekli araştırmaları yapılarak bunun niçin olduğu Amerika Birleşik Devletleri tarafından açıklanacaktır. Ama olmasını umduğumuz bir kere hava trafik kontrollerinin kulenin bir uçağı yaklaşma ve iniş izni vermesi o hava sahasının temiz olması demektir. Oradaki başka bir hava aracının hareket ediyor olmaması gerekir. Uçağı görüyor musun yeterli bir anons mu. Helikopterin oradan derhal uzaklaştırılması gerekir çünkü uçağın hareket kabiliyeti çok fazla değildir. Uçağın yaklaştığı koridorda bir helikopterin ya da başka bir hava aracının olmaması gerekiyordu. Oraya niye girdi ve niye uzaklaştırılmadı, kesinlikle burada bir hata var. Bu hatanın ne kadarı kimde onu yapılacak olan detaylı araştırmalar ortaya koyacak. Şu ana kadar çok şükür bu anlamda gerek Türkiye kamuoyunda gerek gerekse dünya kamuoyunda tartışılacak bir problemimiz olmadı. Ama buraları mutlaka denetlememiz ve mutlaka da gerekli eğitimleri yaptırmamız gerekir ki bunu yaptırıyoruz.

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SOSYAL MEDYAYA YAŞ SINIRI GELECEK Mİ?

Dünyada bu konuda çok fazla uygulamalar var. En gelişmiş ülkesinden diğer ülkelerine kadar refleks şudur, bir birey yani doğuşundan hangi yaşa gelinceye kadar karşısına çıkacak olayları daha objektif bir şekilde anlayabilir sorgulayabilir bu hangi yaştır. Mesela baktığınız da evlenme yaşı 18'dir, ehliyet alma yaşı 17'dir gibi belli yaş bariyerleri koyduk. O zaman burada çocuklarımızın gerçekten kendi kararlarını objektif kriterlere göre verebilmelerini sağlayacak bir ergenliğe bir yaşa gelmiş olmaları gerekir. 16 yaşının altındaki gençlerimiz çocuklarımız sosyal medyaya girmesinler istiyoruz. Niye? Gerçekten oradan çok fazla faydalanacakları şeyler yoktur. Hele hele Türkiye’de yakın geçmişimizle yaşanması bazı olaylar da bunu niye olması gerektiği noktasında bize bazı işaretler veriyor. İnşallah 2025 yılı içerisinde belli bir düzenlemeleri yapma ile ilgili bir çalışmamız gayretimiz var.

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'ROBLOX VE DİSCORD AÇILABİLİR'

(Discord Roblox) Onlar tam sosyal medya platformu değil. Bir çocuğun oynaması gereken faydalı oyunları engelleyelim değil ama daha çok sosyal medya kullanımı noktasında olacak. Yani orada bir kere çocuklar bir hesap açamayacaklar. Mesela bazı ülkelerde anne baba izni isteniyor, biz onu çok düşünmüyoruz.16 yaşın altındaki çocuklarımız sosyal medyaya girmesin istiyoruz. Oyun platformunun Türkiye’de temsilcisi yoktu, bizim onlara mahkeme kararlarıyla yaptığımız yaptırım sonucu bizle iletişime geçtiler. Eğer bir platformda faydalı içerikler de varsa zararlarını çıkarsınlar faydalılarıyla biz devam edebiliriz diye düşünüyoruz. Bir görüşme trafiği yürütülüyor eğer o anlamda doğru yere gelirsek onların tekrar hukuki süreç sonucunda açılması söz konusu olabilecek.

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"BİR GELİR ELDE EDİYORSANIZ UYUMANIZ GEREKEN KURALLAR OLACAK"

Gerekli sorumlulukları yükleme noktasında da yine bazı çalışmalar yürütüyoruz. Şöyle söyleniyor kuruldukları ülkenin kanunları ya da şirket kuralları gereği ve bizim bazı taleplerimiz biz bunu karşılayamayız şeklinde yaklaşımları oluyor. Avrupa’da olsun Amerika’da olsun bu platformlara karşı cezalar var ve mahkeme süreçleri başlatılmış mahkeme süreçleri var. Onun için hani Türkiye’de bu anlamda üzerine düşeni yapma noktasında gerekli adımları atmaya başladı. Doğru şekilde hem onların vergilendirilmesi hem de Türkiye’de uymaları gereken kurallar noktasında bir kısım çalışmalarımızın olduğunu da söyleyebilirim.

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Dijital telif yasası ile ilgili esasında tabi bu anlamda da bir dünya platformu ortaya çıktı hani bir kısım daha çok RTÜK’ün bu anlamda yürüttüğü çalışmalar var. Sonuçta siz burada eğer bir faaliyet yürütüyorsanız bir gelir elde ediyorsanız bununla ilgili de mutlaka uyumanız gereken kurallar olacaktır diye düşünüyoruz. Maalesef bazı SMS trafiklerini takip etmekte bazı güçlükler yaşanabiliyor. Yurt içi ciddi bir şekilde bir disipline edildi daha çok yurtdışı kaynaklı olduğunu söyleyebilirim. Bütün sorumluluğu sosyal medya platformlarına yükleyerek artık sorumlu kılacağız. 16 yaş olup olmadığını nasıl tespit edecek sosyal medya platformu, kişisel bilgilerin talep edilmesini biz kesinlikle karşıyız hani onu talep etmeyecekler. Yapay zeka orada giren profilin yaşını anlayacak.

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SURİYE'YE ALT YAPI DESTEĞİ

Suriye’de beş tane havalimanı var ama iki tane önemli havalimanı var. Halep ve Şam havalimanları. Hemen bu rejim değişikliğinden sonra18 Aralık'ta biz bir heyet gönderdik. Şam ve Halep havalimanlarındaki gerekli tespitleri arkadaşlarımız yaptı. Türk Hava Yolları'nın bir uçuşuyla başladık haftada üç uçuşla devam ediyoruz. Demiryolları noktasında ciddi eksiklikleri var. Şu anda orada Türk kökenli iki tane şirket GSM operatörü olarak cep telefonu haberleşmesini sağlamaya çalışıyor, onları destekleyeceğiz. Bu şekilde onların altyapısını ayağa kaldırma noktasında destek verme gayreti içerisinde olacağız.

KALKINMA YOLU PROJESİ

Basra Körfezi’nde Irak’ın havalimanından başlayıp yaklaşık 1200 kilometrelik bir karayolu ve demir yolu hattıyla Ovaköy’den ülkemize girerek, buradan Nusaybin'e gelip mevcut bir demir yolumuz var ama onu da yenileyerek komple bütün ülkemizi kat ederek hedef birincil derecede Avrupa’ya kadar uzanması.

Akdeniz’e her halükarda bağlanmış olacak. Bunun bize faydası olacak. 35 günde giden bir yük Çin’de Avrupa’ya kalkınma yolu koridorundan sadece 25 günde gidecek. Dolayısıyla aynı zamanda orta koridor da bunu entegre etmiş olacağız. Dört tane ülkeyle konuşuyoruz. Projeler bitmek üzere finansmanını vs konuşuyoruz. Beş yılda bilemediniz altı yılda bitirilebilecek bir projedir diye düşünüyorum.

5G TEKNOLOJİSİ

Bu bizim bir taraftan hem çok tartıştığımız hem de merakla beklenen bir süreç. Hedefimiz 2025 yılının ikinci yarıyılında hedefimizdir. Hem yerli teknoloji biraz geliştirelim hem de yurt dışından alacağımız ekipmanları daha uygun fiyatlı alalım düşüncesiyle zamanlamanın böyle olduğunun doğru karar bunun olduğunu düşündük. Şu anda Türkiye’de 34 lokasyonda 5Gyi deneyimliyoruz. Bunların 33 tanesi imalat Tesisleri’ndeki deneme. Ama İstanbul Havalimanı’ndan siz seyahat ettiğinizde eğer cep telefonunuz 5Gye uyumluysa İstanbul Havalimanı’ndan bunu deneyimle biliyorsunuz bir taraftan denemeye de başladık diyebilirim.

UZAY PROJELERİ



Bizim uzayda beş tane haberleşme uydumuz var. 1994 yılında başlayan bir uzay serüveni ile beraber gerek haberleşme gerekse de gözlem uyduları. Türksat3A’nın ihalesinde eğitim şartı koymuştuk ve Türk mühendislerimize teknisyenlerimizi eğitelim istedik. Bu eğitimler sonucunda biz 2013 yılında yerli ve milli bir uydu yapma kararını aldık. 2018 yılında üretim sürecini başlattık. Yüzde 81 yerlilik oranıyla bunu hayata geçirdik. Ne sağlayacak bize, sivil ve askeri haberleşmede güven, yayıncılık imkanı sağlamış olacak. Yaklaşık 300 milyon dolarlık bir projeyi konuşuyoruz ama en kıymetlisi de bunu Türkiye’nin yapabiliyor olması.

KARAYOLU PROJELERİ



İzmir’den Aydın’a kadar gelen otoyolumuzu biz Denizli’ye kadar uzatmış olduk. Yaklaşık 163 kilometrelik bir projeden bahsediyoruz. Hem limana bağlanmasını sağladık hem de Antalya’yla biz Denizli bir turizm destinasyonu birbirinin devamı haline getirelim istiyoruz. Burdur’dan Afyonkarahisar’dan Isparta’dan aşağıya kadar indirip tam bir otoyol ağıyla beraber birbirine bağlanmış olacağız. Gelen turistlerin biraz daha fazla ülkemizde kalmasına vesile olmuş olacağız.

HIZLI TREN AĞI

Muhalefet şu sıralar neyi eleştirip neyi eleştirmeyeceği noktasında. Muhalefetin Çorum milletvekili niye geciktiniz diye eleştirebiliyor, sonuçta biz ülkemiz için gerekli olan neyse onu yapma gayreti içerisinde olacağız. Muhalefetin bu anlamda ne dediğine bakmaksızın yoksa yapıcı bütün eleştirilerine elbette açığız. Cumhuriyetin on yılında çok şey yaptık ama sonrasında maalesef şöyle bir durduk sonra bizim AK Parti hükümetlerimizin döneminde tekrar atlattık. Ankara’dan İstanbul’a bir hızlı trenimiz var yaklaşık 4 saatte gidiyor. hava yolumuz zaten var bir de hem Bolu Dağı’ndaki tünelli geçişimiz var. Bunların hepsinin birer kapasitesi var ve kapasiteler belli zaman dilimlerinde dolması söz konusu dolayısıyla biz hem Ankara İstanbul arasında hem yeni bir demir yolu hem de bir otoyol düşünüyoruz.

SÜPER HIZLI TREN PROJESİ

Bunun şu anda proje çalışmalarına başlattık, bu biraz uzun atımlı bir proje olacak. Otoyolda yeni bir otoyol projesini başlattık diyebilirim.

İstanbul’da toplu taşıma aracı kullanıyorsanız Ankara’da kullanıyorsanız iki ayrı ödeme sistemi ve kartınız olması gerekir. Biz bunu tekleştirelim dedik. PTT’ye Türkiye kart adı altında bir uygulama sistem kurduk. 18 belediye ile görüşüyoruz bir kısmını da hayata geçirdik. Tam anlamıyla hayata geçirdiğimizde ulaşımın tamamında kullanabileceğiniz hatta onun dışında da bazı ödeme sistemlerinde kullanabileceğiniz bir kart olacaktır.

FİLYOS LİMANI

Şu anda Türkiye’de 12 tane lojistik merkez var. Hedefimiz bunu ilk etapta 25’e çıkarmaktır. Karadeniz’de bize büyük bir liman lazım diye ortaya koyduk tam limanı bitirdik, Allah Teala orada Karadeniz’de bize çok büyük bir doğal gaz rezervi bulmayı nasip etti. Karaya çıkarılması noktasında filyos limanı yaptığımız bütün yatırımın karşılığını vermiş oldu. Demir yolu bağlantısına muhtemelen bu sene başlamış olacağız. Önümüzdeki sene orada ticareti de inşallah başlatmış olacağız. Hem doğalgaz çıkarma çalışmaları hem de ticarete yönelik çalışmaları beraberinde yürütmüş olacağız.