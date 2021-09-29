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Ulaşımda 'İstanbulkart' krizi... Uzun kuyruklar oluşuyor

#İstanbulkart#Ulaşım#İstanbul Toplu Ulaşım
Ulaşımda İstanbulkart krizi... Uzun kuyruklar oluşuyor

İstanbul'da toplu ulaşım için kullanılan İstanbulkart sıkıntısı yaşanıyor. İstanbulkart satan gişeler önünde bir süredir uzun kuyruklar oluşuyor. Biletmatiklerde ise "İstanbulkart yoktur" yazısı ile karşılaşılıyor.

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Rojda ALTINTAŞ - Buğra BENLİOĞLU / İstanbul (DHA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 1,5 milyon İstanbulkart alımı için ihale açtı. İBB iştiraki BELBİM Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri Genel Müdürü Yücel Karadeniz, "Eskiden bir İstanbulkart birden fazla kişi tarafından kullanılabiliyordu. Ama özellikle Sağlık Bakanlığı'nın getirdiği yönergelerle bir İstanbulkartın sadece bir kişi tarafından HES koduyla eşleştirilmiş olması gündeme geldikten sonra kullanılan İstanbulkart sayısında bir artış oldu" diyerek kart sıkıntısının nedenini açıkladı.

İstanbul'da toplu ulaşım kullanımı için İstanbulkart gerekiyor. Pandemi önlemleri kapsamında HES kodu eşleştirme zorunluğu nedeniyle İstanbulkart kişiye özel hale geldi. Bununla birlikte İstanbulkart'a talep artınca gişeler önünde uzun kuyruklar oluştu. Biletmatiklerde ise "İstanbulkart yoktur" yazısı ile karşılaşılıyor.

Kart sıkıntısı nedeniyle İBB yeni kart ihalesi açtı. İBB iştiraki BELBİM AŞ.'nin düzenlediği ihale 1 Kasım'da yapılacak. İhaleyle 1,5 milyon İstanbulkart alımı yapılacak.

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Ulaşımda İstanbulkart krizi... Uzun kuyruklar oluşuyor

"TEDARİĞİMİZ 4,5 MİLYONDU ŞU AN 6,5 MİLYON OLDU"

BELBİM Genel Müdürü Yücel Karadeniz'e göre, kart eksikliğinin sebebi HES kodu zorunluluğu. Karadeniz, normalde her yıl 4,5 milyon kart tedarik edilirken, bu yıl 6,5 milyon kadar kart tedariği gerçekleştiğini söyledi.

Karadeniz, "Diğer yıllara göre özellikle, HES kontrolünden kaynaklanan bir kart kullanım sayısında artış var. Bu artışı göz önüne alarak, yeni ihalelerimizi güncelledik. Biliyorsunuz eskiden bir İstanbulkart birden fazla kişi tarafından kullanılabiliyordu ama özellikle Sağlık Bakanlığı'nın getirdiği yönergelerle bir İstanbulkartın sadece bir kişi tarafından HES koduyla eşleştirilmiş olması gündeme geldikten sonra kullanılan İstanbulkart sayısında bir artış oldu. Bu artış karşısında tedarik sürecimizi yönetiyoruz. Rutinlerimiz yaklaşık 4,5 milyondu şu an 6,5 milyon kadar kart tedariği gerçekleşti. Bazı kötü niyetli kullanımlar oluyor özellikle vatandaşlar HES eşleştirmesi yapmakta zorlanıyorlar. Bundan dolayı biletmatiklerimizden İstanbulkart alıp topluca eşleştirme hizmeti adı altında vatandaşlardan karaborsa paralar alıp İstanbulkart satmaya yeltenen insanlar oldu. Bunu önleyebilmek için İstanbulkart tedariğimizi makinalardan daha çok yüz yüze kanallarımıza doğru yönlendirdik" dedi.

Ulaşımda İstanbulkart krizi... Uzun kuyruklar oluşuyor

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"TAKSİ KULLANMAK ZORUNDA KALDIM"

İstanbulkart alamadığını belirten Muhammet Eren Saygın, taksi kullanmak zorunda kaldığını belirtti.

Saygın, "İl dışından geldim. Kesinlikle metroya binemedim. Çok sorun yaşadım o yüzden taksiye binmek zorunda kaldım. Maddi olarak da ben sorun yaşadım. Her yer İstanbulkart satmıyor. İnsanlar çok sorun çekiyor bu durumdan. Ben de çok sorun çektim. İstanbulkart vermediği için giremiyoruz. Bazı yerlerde satılıyor büfe gibi yerlerde ama metro girişlerinde öyle bi olasılık yok. Sadece 2 bilet veriyor ona HES kodu yükleyemiyorsunuz. Güvenlikle problemler yaşıyorsunuz" diye konuştu.

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"BELEDİYENİN BUNA EL ATMASI LAZIM"

Ekrem Almalı ise, "Belediyenin sorumluluğu altında olduğu için belediyenin buna el atması lazım. Bu çözülmeyecek bir problem değil. Gerekirse insanların buraya HES kodlarını gireceği sistem oluşturulabilir" ifadelerini kullandı. Hasan Bağcı kartların daha çok yaygınlaştırılması gerektiğini belirterek, "Büyük bir sıkıntı bu kart olmaması. Belediyenin kart olayını daha fazla aktifleştirmesi lazım, her yerde kartları bulundurması lazım. Dolum yerlerinin daha fazla olması lazım" diye konuştu

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#İstanbulkart#Ulaşım#İstanbul Toplu Ulaşım