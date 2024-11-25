Ulaşıma kapanan D-100 karayolu 7 saat sonra açıldı

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Kar yağışı, Karadeniz’i İstanbul’a bağlayan Kemikli rampalarında etkili olmaya devam ediyor.

Karabük-Gerede karayolu, iki ayrı zincirleme kaza nedeniyle 7 saat ulaşıma kapanmıştı. Uzun uğraşlar sonucunda karayollarının da çalışmalarıyla yol çift yönlü olarak ulaşıma açıldı.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 6 derece olduğu bölgede buz tutan yollarda tuzlama ve kar küreme çalışmaları yapılıyor.

Trafik polisleri de bölgede devriye atarak, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı çalışmalarını sürdürüyor.