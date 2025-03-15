Ulaşım güvenliğine AB standardı

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ulaşım güvenliğinde uluslararası uygulamaları esas alan düzenlemeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini belirterek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Otomotiv sektörümüzün rekabetçiliğini korumak ve vatandaşlarımızın güvenliğini en üst seviyede gözetmek üzere AB ile uyum çerçevesinde hazırladığımız yeni nesil gelişmiş güvenlik sistemlerinin kullanımında uygulanacak kuralları belirleyen yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı.

- Akıllı Hız Destek Sistemi: Sürücülere yol ortamına uygun hızı korumasına yönelik bildirimler sağlar.

- Sürücü Dalgınlık ve Dikkat Uyarı Sistemi: Sürücülerin uyanıklığını değerlendirir ve uyarılarda bulunur.

- Gelişmiş Sürücü Dikkat Dağınıklığı Uyarı Sistemi: Sürücünün dikkatini değerlendiren uyarılarda bulunur.

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- Olay Veri Kaydedicisi: Aracın kritik sistemlerinin kaza hemen öncesi ve sonrası bilgilerini içerir.

- Alkol Kilidi Kurulum Ön Hazırlığı: Araçlara satış sonrası alkol kilitleme cihazlarının takılabilmesini mümkün kılan standart bir arayüz oluşturulmasını içerir.”

Bakan Kacır paylaşımında güvenlik sistemlerinin hangi tip araçlarda hangi tarihlerden itibaren zorunlu olacağını da anlattı.