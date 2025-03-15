×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Ulaşım güvenliğine AB standardı

Güncelleme Tarihi:

#Araç#AB#Resmi Gazete
Ulaşım güvenliğine AB standardı
Oluşturulma Tarihi: Mart 15, 2025 07:00

Araçlarda kullanılan akıllı hız destek sistemi, sürücü dalgınlık ve dikkat uyarı sistemi, olay veri kaydedicisi, alkol kilidi kurulum ön hazırlığı ve gelişmiş sürücü dikkat dağınıklığı uyarı sisteminin tip onayına ilişkin idari şartları içeren yönetmelik, dün Resmi Gazete’de yayımlandı.

Haberin Devamı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ulaşım güvenliğinde uluslararası uygulamaları esas alan düzenlemeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini belirterek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Otomotiv sektörümüzün rekabetçiliğini korumak ve vatandaşlarımızın güvenliğini en üst seviyede gözetmek üzere AB ile uyum çerçevesinde hazırladığımız yeni nesil gelişmiş güvenlik sistemlerinin kullanımında uygulanacak kuralları belirleyen yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı.

- Akıllı Hız Destek Sistemi: Sürücülere yol ortamına uygun hızı korumasına yönelik bildirimler sağlar.

- Sürücü Dalgınlık ve Dikkat Uyarı Sistemi: Sürücülerin uyanıklığını değerlendirir ve uyarılarda bulunur.

- Gelişmiş Sürücü Dikkat Dağınıklığı Uyarı Sistemi: Sürücünün dikkatini değerlendiren uyarılarda bulunur.

Haberin Devamı

- Olay Veri Kaydedicisi: Aracın kritik sistemlerinin kaza hemen öncesi ve sonrası bilgilerini içerir.

- Alkol Kilidi Kurulum Ön Hazırlığı: Araçlara satış sonrası alkol kilitleme cihazlarının takılabilmesini mümkün kılan standart bir arayüz oluşturulmasını içerir.”

Bakan Kacır paylaşımında güvenlik sistemlerinin hangi tip araçlarda hangi tarihlerden itibaren zorunlu olacağını da anlattı.                                                 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Araç#AB#Resmi Gazete

BAKMADAN GEÇME!