Ulaş Bayam kimdir, kaç yaşındaydı, neden öldü? İşte Ulaş Bayam ile ilgili bilgiler
Bir süredir hayatta kalma mücadelesi veren Ulaş Bayam’dan kötü haber geldi. Covid-19'dan dolayı bir süredir tedavi altında olan Ulaş Bayam, hayatını kaybetti. Galatasaraylı taraftarlar Ulaş Bayam'ın vefatı sonrası sosyal medyadan çok sayıda paylaşım yaptı. Peki, Ulaş Bayam kimdir, neden öldü? İşte Ulaş Bayam ile ilgili bilgiler…
Galatasaray taraftarları Ulaş Bayam’ın ölüm haberiyle sarsıldı. Covid-19 tedavisi gören ve duran kalbi yeniden çalıştırılan Ulaş Bayam’ın vefat haberi, ultrAslan sosyal medya hesaplarından duyuruldu.
“ultrAslan Yurtiçi Koordinatörlerimizden Ulaş Bayam'ı, Covid-19 sebebiyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede kaybetmenin derin ve tarifsiz acısını yaşıyoruz... Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz... Galatasarayımız ve tribünümüz için harcadığın emekler hiçbir zaman unutulmayacak. Güzel anılar, güzel dostluklar, büyük fedakarlıklar ile anılacaksın #ultrAslan Ulaş Bayam...”
BAŞIMIZ SAĞOLSUN!— ultrAslan (@ultrAslan) December 21, 2020
ULAŞ BAYAM’I KAYBETTİK...#UlaşBayam pic.twitter.com/1y04eCmv4O
ULAŞ BAYAM HAKKINDA
1978 yılında İzmir’de dünyaya gelen Ulaş Bayam İzmir Aliağa'lıdır. Galatasaray taraftar grubu olan Ultraslan’ın İzmir koordinatörüdür.
Yine Ultraslan’ın Yurtiçi Temsilcilikler Sorumluluğunu da üstleniyor.
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