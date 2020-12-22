Ulaş Bayam kimdir, kaç yaşındaydı, neden öldü? İşte Ulaş Bayam ile ilgili bilgiler

Galatasaray taraftarları Ulaş Bayam’ın ölüm haberiyle sarsıldı. Covid-19 tedavisi gören ve duran kalbi yeniden çalıştırılan Ulaş Bayam’ın vefat haberi, ultrAslan sosyal medya hesaplarından duyuruldu.



“ultrAslan Yurtiçi Koordinatörlerimizden Ulaş Bayam'ı, Covid-19 sebebiyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede kaybetmenin derin ve tarifsiz acısını yaşıyoruz... Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz... Galatasarayımız ve tribünümüz için harcadığın emekler hiçbir zaman unutulmayacak. Güzel anılar, güzel dostluklar, büyük fedakarlıklar ile anılacaksın #ultrAslan Ulaş Bayam...”

ULAŞ BAYAM HAKKINDA

1978 yılında İzmir’de dünyaya gelen Ulaş Bayam İzmir Aliağa'lıdır. Galatasaray taraftar grubu olan Ultraslan’ın İzmir koordinatörüdür.

Yine Ultraslan’ın Yurtiçi Temsilcilikler Sorumluluğunu da üstleniyor.