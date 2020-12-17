Ula nerede? Ula nereye bağlı?

Ula, Muğla'nın 13 ilçesinden birisidir. 1954 yılında ilçe olmuştur. Muğla’nın güneyinde bulunan Ula'nın doğusunda Köyceğiz, batısında Gökova Körfezi, kuzeyinde Muğla merkez ilçesi, güneyinde Marmaris ilçesi vardır.

Yüzölçümü 407 km²dir. Ula merkez deniz seviyesinden 600 metre yüksekliktedir. Muğla - Ula mesafesi 15 kilometredir. Muğla - Marmaris karayolu üzerinden gidildiğinde, Ula ana yoldan 3 km içeride kalır. Ula ilçesi Muğla il merkezine en yakın ilçedir.

İlçe merkezinin dört tarafı da dağlarla çevrilidir. Arazi engebeli olup %65’i ormanlarla kaplıdır. Ayrıca Türkiye'de kişi başına en çok bisiklet düşen yer Ula'dır. Bulmacalarda da kendine Muğla'nın 3 harfli ilçesi olarak yer bulur. Boğa güreşleri ve bisiklet turları da düzenlenmektedir. İlçede sağlık ocağı, hükûmet konağı, askeriye, 1 banka, 2 lise, 1 pazar yeri, karakol, ilk ve orta eğitim veren okul ve kreş bulunmaktadır.

ULA'NIN TARİHİ

Ula’nın ne zaman kurulduğuna dair kesin bir bilgi olmamakla beraber M.Ö. 6. yüzyılda kurulduğu tahmin edilmektedir. İlçe merkezine 3 km mesafedeki Kyllandos Antik kentindeki bulgular bunu göstermektedir.

Ayrıca M.Ö. 1440 yılında İyonlularla – Karyalılar arasında yapılan anlaşmada adı geçen şehirler arasında “OLA” bulunmaktadır.

Evliya Çelebi'nin eserlerine göre, Menteşe beylerinden Ulama Bey bölgeyi fethettikten sonra ismi Ula olarak değiştirilmiştir. Ula yerleşik düzene erken geçen yerlerin başında gelmektedir. 1895 yılında Belediye teşkilatını kuran Ula 1954 yılında İlçe statüsüne kavuşmuştur.

Ula’nın M.Ö.’ye uzanan tarihinde, Ula şehir merkezi içinde 2 Antik Yerleşime ait kalıntılar bulunmaktadır. 7 Delik ve Kyllandos. 7 Delik, erken dönem mezar kalıntıları olup mağarada 14 mezarı kapsayan çok katlı bir yapı mevcuttur. İlçe içinde Alicin Dağı eteklerindedir.

Kyllandos Antik Kenti ise Ula’nın hemen 3 km güney batısında Okkataş Mevkii denilen yerdedir. Karyalıların önemli yerleşim yerlerinden biri olan bu antik kentte muhteşem Kaya Mezarları, Tiyatro ve Agora bulunmaktadır. Buluntular buranın önemli yerleşim yeri olduğunu göstermektedir.