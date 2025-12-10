×
Ukrayna'nın, "Rus gölge filosuna" ait petrol tankerine Karadeniz'de saldırı düzenlediği iddiası

Oluşturulma Tarihi: Aralık 10, 2025 22:50

Karadeniz'de seyir halindeki Komor Adaları bandıralı, "Rus gölge filosuna" ait olduğu öne sürülen "Dashan" adlı petrol tankerine, Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) tarafından insansız deniz araçlarıyla saldırı düzenlendiği iddia edildi.

Ukrayna medyasında yer alan haber ve görüntülere göre, SBU'dan isimsiz bir kaynak, "Rus gölge filosuna" ait "Dashan" adlı petrol tankerine Karadeniz'de insansız deniz araçlarıyla saldırı yapıldığını ileri sürdü.

Saldırının, SBU ve Ukrayna Deniz Kuvvetleri tarafından "Sea Baby" insansız deniz araçlarıyla Karadeniz'de Ukrayna'nın Münhasır Ekonomik Bölgesi'nde (MEB) düzenlendiği belirtildi.

Komor Adaları bandıralı petrol tankerine, Rusya'nın Novorossiysk Limanı'na doğru giderken saldırı düzenlendiği öne sürüldü.

Saldırıya ait görüntüler, çeşitli sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

