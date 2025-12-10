Ukrayna'nın, "Rus gölge filosuna" ait petrol tankerine Karadeniz'de saldırı düzenlediği iddiası

Haberin Devamı

Ukrayna medyasında yer alan haber ve görüntülere göre, SBU'dan isimsiz bir kaynak, "Rus gölge filosuna" ait "Dashan" adlı petrol tankerine Karadeniz'de insansız deniz araçlarıyla saldırı yapıldığını ileri sürdü.

Saldırının, SBU ve Ukrayna Deniz Kuvvetleri tarafından "Sea Baby" insansız deniz araçlarıyla Karadeniz'de Ukrayna'nın Münhasır Ekonomik Bölgesi'nde (MEB) düzenlendiği belirtildi.

Komor Adaları bandıralı petrol tankerine, Rusya'nın Novorossiysk Limanı'na doğru giderken saldırı düzenlendiği öne sürüldü.

Saldırıya ait görüntüler, çeşitli sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.