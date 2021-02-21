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AA
Haber Giriş: 21.02.2021 - 22:04 | Son Güncelleme:

Ukrayna'nın Hindistan'dan aldığı koronavirüs aşıları THY ile Kiev'e ulaştı

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Ukrayna'nın Hindistan'dan aldığı koronavirüs aşıları THY ile Kiev'e ulaştı
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Ukrayna'nın Hindistan'dan sipariş ettiği Kovid-19 aşısının 150 bin dozluk ilk partisi, Türk Hava Yolları (THY) aracılığıyla Kiev'e ulaştırıldı.

THY Basın müşavirliği tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna'nın Hindistan'dan sipariş ettiği yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı üretilen 150 bin doz Covishield aşısının, THY Turkish Cargo uçağıyla Hindistan'ın Mumbai şehrinden konteynerlerle İstanbul Havalimanı'na getirildiği kaydedildi. Açıklamada, aşıların daha sonra Turkish Cargo'nun tarifeli uçağıyla Ukrayna'nın başkenti Kiev'e ulaştırıldığı bildirildi.

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