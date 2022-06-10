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Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar: Türkiye'nin arabuluculuğu kıymetli

#Ukrayna#Rusya#Türkiye

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Ukrayna limanları üzerindeki Rus ablukasının kaldırılması için Türkiye'nin yürüttüğü girişimleri desteklediklerini söyledi. Ukraynalı büyükelçi ayrıca, barış müzakereleri konusunda toprak bütünlüğünden taviz vermeyeceklerini vurguladı ve dünyanın Rusya'ya daha fazla baskı yapması gerektiğini belirtti.

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Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasil Bodnar, CNN Türk'e konuştu. Doğaç Boran'a konuşan Vasil Bodnar, Karadeniz'deki tahıl koridoruyla ilgili de açıklamalarda bulundu. Bodnar, Ukrayna limanları üzerindeki Rus ablukasının kaldırılması için Türkiye'nin yürüttüğü girişimleri desteklediklerini söyledi.

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RUSYA'YA BASKI ÇAĞRISI

Dünyaya Rusya'ya baskı çağrısı yapan Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi, Rusya Savunma Bakanı Sergey Lavrov'un gıda krizi konusunda yalan söylediğini belirtti. Rusların Ukrayna'dan çaldıklarını internette sattığını söyleyen Bodnar, "Savaş suçu işleyen Rusları bulup yargılayacağız" dedi.

"EN BÜYÜK SORUN RUSYA'YA GÜVENEMEMEK"

Bodnar, Rusya'nın idama mahkum ettiği İngiliz ve Faslı yabancı askerleri kurtarmaya çalıştıklarını söyledi. Bodnar, "En büyük sorun Rusya'ya güvenememek. Bariz konularda bile yalan söylüyorlar" diye konuştu.

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"NATO'YA BAŞVURACAĞIZ"

Türkiye'nin arabuluculuğunun kıymetli olduğunu ifade eden Ukraynalı elçi, Kiev'in savaştan sonra NATO'ya başvuracağını duyurdu.

"REDDEDİLEMEYECEK BEDELLER ÖDEDİK"

Bodnar, ülkesinin Avrupa Birliği'ne girmesi gerektiğini, "reddedilemeyecek bedeller ödediklerini" ifade etti. Bodnar, "AB, Türkiye'nin üyeliğine açık fikirli yaklaşmalı. Türkiye en doğudaki batı ülkesi" ifadelerini kullandı. 

Ukraynalı elçi, Rusya ile barış müzakerelerinin Türkiye'de yapılmasından yana olduğunu da belirtti.

 

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#Ukrayna#Rusya#Türkiye

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