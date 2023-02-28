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Ukraynalılardan yardım eli

Güncelleme Tarihi:

#Ukrayna#Deprem#Yardım
Ukraynalılardan yardım eli
Oluşturulma Tarihi: Şubat 28, 2023 07:00

Geçen yıl 24 Şubat’ta başlayan Ukrayna-Rusya savaşından kaçarak Türkiye’ye sığınan Ukraynalı savaş mağdurları da Türk halkının kendilerine gösterdiği yardımseverliğin karşılığında yardım kampanyaları başlattı.

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Savaş sonrası ülkeye gelen bazı Ukraynalılar ise gönüllü olarak deprem bölgesine giderek arama kurtarma çalışmalarına katıldı. 

Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, yardım kampanyalarına ilişkin bilgi verdi. Büyükelçi Bodnar, “Türkiye’ye 87 arama kurtarma ekibi, 2 uçak ve 16 araç gönderildi. Harkov’dan kardeş Gaziantep şehrine bir yardım TIR’ı yola çıkmış durumda. Savaşa ve onun yarattığı kısıtlamalara rağmen elimizden geldiğince Türk halkının yanında olmaya çalışıyoruz” dedi.

KERMES DE DÜZENLEYECEKLER

Ankara’daki Ukrayna Derneği’nin başkanı Yuliya Biletska, “Şu anda Türkiye'de bulunan Ukrayna dernekleri yeni bir kampanya başlatarak, toplu olarak yardım etme kararı aldı. Yakın zamanda bir kermes düzenleyeceğiz. Bu kermesten elde edilecek geliri depremzedelere göndereceğiz” diye konuştu.

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#Ukrayna#Deprem#Yardım

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