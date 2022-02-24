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Ukraynalılar Rus Başkonsolosluğu önünde toplandı

#İstanbul#Ukrayna#Rusya

İSTANBUL'da yaşayan Ukraynalılar, Beyoğlu'ndaki Rusya Başkonsolosluğu önünde toplanarak eylem yaptı. Kalabalık konsolosluktan çıkan görevlilere tepki gösterdi. Toplananlar adına konuşan Tatyana Özyıldız, "Haber çok zor geliyor. Çok kişi öldü diye düşünüyoruz. Çünkü gece vurulmaya başlandı" dedi.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurması üzerine Türkiye'de yaşayan Ukraynalılar, İstiklal Caddesi üzerinde bulunan Rusya Başkonsolosluğu önünde toplandı. Burada 'Savaşa hayır, Putin'i durdurun' sloganları atan kalabalık marşlar söyledi. Polis çevrede geniş güvenlik önlemi alırken kimi Ukraynalılar ise gözyaşlarına boğuldu. Rus konsolosluk görevlilerinin dışarı çıktığı sırada sloganlar atarak tepki gösteren kalabalık adına Tatyana Özyıldız konuşma yaptı.

Ukraynalılar Rus Başkonsolosluğu önünde toplandı

Özyıldız, ailelerine ulaşmakta zorluk çektiklerini belirterek, "Bugün sabah 04.00'te Rusya bizim memleketimize saldırmaya başladı. Uyuyan vatandaşlarımız roketle, tankla, helikopterle vuruldu. Biz burada 3. Dünya Savaşı'nı durdurmak için toplandık. Savaş başlamıştır. Putin saldırıyor, Putin öldürüyor. Neden herkes susuyor? Biz milletimize destek vermek için toplandık. Şu an telefonlar arada çalışıyor. Ama zor ulaşıyoruz. Birkaç şehir vuruldu. Haber çok zor geliyor. Çok kişi öldü diye düşünüyoruz çünkü gece vurulmaya başlandı. Şu an Ukrayna'da askerler tepki veriyor. Biz Ukrayna'yı veremeyiz. Biz her gün onlara destek olacağız. Putin dur" dedi.

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Grup eylemin ardından buradan ayrıldı.

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