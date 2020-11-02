Ukraynalı turist otel odasında ölü bulundu

Alanyanın Okurcalar Mahallesinde tatile gelen Oleg Tatarchenko, saat 20.00 sıralarında kaldığı otel odasında, duştan çıktıktan sonra fenalaştı. Yatağa uzanıp, nefes darlığı yaşadığı belirtilen Tatarchenkonun durumunun kötüleşmesi üzerine yakınları otel yetkililerine haber verdi. Yetkililerin ihbarı üzerine otele sağlık ekipleri geldi.

Yapılan kontrolde, Tatarchenkonun yaşamını yitirdiği belirlendi. İlk belirlemelere göre kalp krizi geçirdiği düşünülen Tatarchenkonun cansız bedeni jandarma ve savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.