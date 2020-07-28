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ANTALYA (İHA)
Haber Giriş: 28.07.2020 - 14:52,Son Güncelleme:

Ukraynalı turist kaldığı otelin odasında öldü

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Ukraynalı turist kaldığı otelin odasında öldü
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Antalya'nın Alanya ilçesine tatile gelen 61 yaşındaki Ukraynalı kadın turist, kaldığı otelin odasında fenalaşarak yaşamını yitirdi.

Ukrayna’dan tatil için Alanya'ya gelen ve ailesiyle Mahmutlar Mahallesi’ndeki bir otele yerleşen Ukraynalı Halyna Protsyk (61), dün saat 23.00 sıralarında odasında aniden fenalaştı. Eşinin haber verdiği otel yetkilileri, durumu sağlık ekipleri bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Protsyk’in yaşamını yitirdiğini belirledi. Protsyk’in cansız bedeni jandarma ve savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Ülkesinde savcı olarak görev yapmış

Ülkesinde savcı olarak görev yaptıktan sonra emekli olduğu ve yüksek tansiyon hastası olduğu öğrenilen Protsyk’e yapılan yeni tip korona virüs (covid-19) testinin ise negatif çıktığı öğrenildi. Diğer yandan, Ukraynalı kadının eşi polis merkezindeki ifadesinin ardından serbest kaldı.

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