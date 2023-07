Ukraynalı şef ülkesinin yetimlerini doyuruyor

Haberin Devamı

ÜLKESİ Ukrayna’da yemek yarışmalarında aldığı derecelerle büyük ün sahibi olan Vasyl Kovach, savaştan önce Slovakya’da yaşıyordu. Şimdiye kadar 65 ülke gezen ve uluslararası pek çok unvana sahip olan Kovach, savaşın başlamasıyla birlikte tüm kariyerini bırakarak Antalya’ya geldi. Beldibi ve Side’deki otellerde kalan bin 800 yetim ve kimsesiz çocuğa yemek hazırlayan Kovach, şöyle konuştu:

1800 ÇOCUĞA...

“Slovakya’da iyi bir hayatımız vardı ama savaştan etkilenerek ailelerini kaybeden çocukların Antalya’ya getirildiğini öğrenince her şeyi geride bırakıp 15 yıldır birlikte çalıştığım arkadaşım Volodymyr Taran’la birlikte Türkiye’ye geldik. Bir yılı aşkın bir süredir buradayız. İlk olarak bin 300 çocuk vardı, şu an sayı bin 800 civarında. Bu çocuklar Mariupol, Donetsk, Herson, Kharkiv gibi savaştan en çok etkilenen şehirlerden geldi. Birçoğu ailesini kaybetti, bazılarının sağlık sorunları var. Bunu ülkemiz ve ülkemizin çocukları için bir görev olarak görüyoruz. Onlara yardım etmek için bir an bile düşünmedik. Çünkü bu savaş bir gün sona erecek ve ülkemiz tekrar bu çocukların ellerinde yükselecek.

Vasyl Kovach , Beldibi ve Side’de kalan çocuklar için özel mönüler hazırlıyor.

ANNE YEMEĞİ

Aralarında çok küçük çocuklar da var. Onların alışkın olduğu yemekleri bir anne elinden çıkmış ve evde yapılmış gibi hissettiren yemekleri yemesi gerekiyor. İlk birkaç ay çok zorlu geçti. Çocukların hangi yemekleri sevdiğini, neyi sevmediğini öğrenebilmek için çöpleri karıştırdığım bile oldu. Şu an mönülerimizi oluşturduk, birbirimizi anlıyoruz, çocuklar için hangi yemeklerin yapılması gerektiğini biliyoruz. Çocuklar üç farklı otelde konaklıyor. Her otelde bir Ukraynalı şef bulunuyor. Türk şeflere de ayrıca teşekkür ediyorum. Mutfakta çok uyumlu çalışıyoruz.”

SEVİLMEYE MUHTAÇLAR

Çocukların yemekleri büyük bir beğeniyle yediklerini anlatan Kovach, “Beni görünce ‘Vasyl’ diye bağırıyorlar. Gelip sarılmak, bağ kurmak istiyorlar. Bu konuda onlara herhangi bir kural koymadım. İstedikleri gibi gelip bana sarılıyorlar. Çocukların dokunmaya ve sevilmeye ihtiyacı var. Bazen çocuklar bir porsiyon yetmediğinde bir tane daha istiyor. Onların gözlerine bakıp, hayır demek mümkün değil” diye konuştu.

