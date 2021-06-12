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Çetin AYDIN/İSTANBUL
Haber Giriş: 12.06.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Ukraynalı model Anzelika Sraufant'ın sır ölümü! Düştü mü, atıldı mı?

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
Ukraynalı model Anzelika Sraufant'ın sır ölümü! Düştü mü, atıldı mı?

Ukraynalı fotomodel Anzelika Sraufant köpek eğitmeni sevgilisi Burak Ercan’la yaşadığı Sancaktepe’deki rezidansın balkonundan düşerek öldü. Burak Ercan tutuklandı.

İddialara göre, Burak Ercan ve Anzelika Sraufant (33) önceki gece Ataşehir’deki bir restoranda yemek yedikten sonra Sancaktepe’deki rezidansa dönerken takside tartıştı. Rezidansa geldiklerinde tartışma sürdü. Anzelika, bir ara balkondan sarkınca dengesini kaybederek düştü. Burak Ercan aşağı indiğinde durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ambulans geldiğinde Anzelika’nın öldüğü anlaşıldı.

Ukraynalı model Anzelika Sraufantın sır ölümü Düştü mü, atıldı mı



Köpek eğitmeni olan Burak Ercan, Demet Akalın, Kıvanç Tatlıtuğ, Ayşe Özyılmazel, Gökhan Gönül, Kıraç, Alper Potuk gibi birçok ünlü ismin köpeğine eğitim verdi.

‘MÜDAHALE ETMEDİ’ İDDİASI

Polis evde, bir miktar uyuşturucu buldu. Gözaltına alınan Ercan, ifadesinin ardından hakim karşısına çıkarıldı. Ercan ifadesinde Anzelika’nın uyuşturucu almak için M.A.’yı çağırdığını, o sırada evde ikisinin bulunduğunu ve birden Anzelika’nın kendisini balkondan attığını iddia ederek, “Balkonda kendisini tutuyordum ancak ellerimden kayıp düştü. Daha önce de intihar girişiminde bulunmuştu. Defalarca bileklerini keserek fotoğraflar attı” dediği öğrenildi. “Kasten öldürme” suçundan tutuklanan Burak Ercan’ın Anzelika Sraufant’ın balkondan sarktığı sırada müdahale ederek tutmak yerine cep telefonuyla kayıt yaptığı iddia edildi.

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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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