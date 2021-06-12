Ukraynalı model Anzelika Sraufant'ın sır ölümü! Düştü mü, atıldı mı?

İddialara göre, Burak Ercan ve Anzelika Sraufant (33) önceki gece Ataşehir’deki bir restoranda yemek yedikten sonra Sancaktepe’deki rezidansa dönerken takside tartıştı. Rezidansa geldiklerinde tartışma sürdü. Anzelika, bir ara balkondan sarkınca dengesini kaybederek düştü. Burak Ercan aşağı indiğinde durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ambulans geldiğinde Anzelika’nın öldüğü anlaşıldı.







Köpek eğitmeni olan Burak Ercan, Demet Akalın, Kıvanç Tatlıtuğ, Ayşe Özyılmazel, Gökhan Gönül, Kıraç, Alper Potuk gibi birçok ünlü ismin köpeğine eğitim verdi.

‘MÜDAHALE ETMEDİ’ İDDİASI

Polis evde, bir miktar uyuşturucu buldu. Gözaltına alınan Ercan, ifadesinin ardından hakim karşısına çıkarıldı. Ercan ifadesinde Anzelika’nın uyuşturucu almak için M.A.’yı çağırdığını, o sırada evde ikisinin bulunduğunu ve birden Anzelika’nın kendisini balkondan attığını iddia ederek, “Balkonda kendisini tutuyordum ancak ellerimden kayıp düştü. Daha önce de intihar girişiminde bulunmuştu. Defalarca bileklerini keserek fotoğraflar attı” dediği öğrenildi. “Kasten öldürme” suçundan tutuklanan Burak Ercan’ın Anzelika Sraufant’ın balkondan sarktığı sırada müdahale ederek tutmak yerine cep telefonuyla kayıt yaptığı iddia edildi.

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