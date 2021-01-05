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Müslim SARIYAR/MUĞLA, (DHA)-
Haber Giriş: 05.01.2021 - 13:25 | Son Güncelleme:

Ukraynalı Kristina Novytska'nın sır ölümünde yeni detaylar! Son mesajları ortaya çıktı: Erkek arkadaşına bunları yazmış

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Ukraynalı Kristina Novytska'nın sır ölümünde yeni detaylar! Son mesajları ortaya çıktı: Erkek arkadaşına bunları yazmış
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde yalnız yaşadığı evinde elleri arkadan kelepçeli, başına poşet geçirilmiş halde cansız bedeni bulunan Ukrayna vatandaşı Kristina Novytska olayında yeni bir gelişme yaşandı. Kristina Novytska'nın son olarak erkek arkadaşına "Ben ölürsem aileme bakar mısın?" yazılı mesaj gönderdiği ortaya çıktı. Novytska'nın uyku ilacı alıp, poşeti başına geçirdiği belirlendi.

Bodrum’da geçtiğimiz cumartesi günü, yalnız yaşadığı kiralık evinde elleri arkadan kelepçeli başına poşet geçirilmiş haldeki cansız bedeni bulunan Ukrayna vatandaşı Kristina Novytska'nın ölümüyle ilgili detaylara DHA, ulaştı. Ukrayna’da yaşayan anne Larissa Novytska'nın kızının ev sahibini telefonla arayarak, “Kızım 1 Ocak günü Kiev’e gelecekti. Gelmedi kendisine de ulaşamıyorum. Bir kontrol eder misin?” demesi üzerine ölü bulunan Kristina Novytska’nın yapılan araştırmada, Kiev’e gitmek için uçak bileti almadığı saptandı.

'KELEPÇEYİ 30 TL’YE ALMIŞ'

Yapılan çalışmalar sonunda, olay yerinde bulunan kargo paketinden, genç kadının ellerindeki kelepçeyi internet üzerinden satın aldığı saptandı. İzmir merkezli firmaya, Kristina’nın kelepçenin ücreti olan 30 lirayı kredi kartından ödediği belirlendi.

Ukraynalı Kristina Novytskanın sır ölümünde yeni detaylar Son mesajları ortaya çıktı: Erkek arkadaşına bunları yazmış

ÇOK İYİ DERECEDE TÜRKÇE BİLİYORDU

Türk Dili ve Edebiyatı mezunu olduğu, bu nedenle çok iyi Türkçe konuştuğu öğrenilen Kristina Novytska’nın cansız bedeninin yanında kullanılmış 4-5 poşet bulundu. Olay yerinde ip ve atkı da bulan polis, genç kadının daha önce de defalarca farklı sebepler ile intihar girişiminde bulunduğu tespit edildi.

Kelepçe sırrı çözüldü
Kelepçe sırrı çözüldü

UYKU HAPI İDDİASI

Depresyon ilacı kullandığı öğrenilen Kristina Novytska’nın yanında ayrıca uyku hapı da bulundu. Genç kadının uyku ilacı içip, başına poşet geçirdiği tahmin ediliyor.

Polis kayıtlarına şüpheli ölüm olarak geçen genç kadının kesin ölüm sebebi, otopsi raporuyla ortaya çıkacak.

Ukraynalı Kristinanın sır ölümünde flaş detaylar... O filmden mi etkilendi Ölmeden 4 gün önce...
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SON MESAJI ERKEK ARKADAŞINA ATTI

Öte yandan genç kadının en son, Kiev’de emlakçılık yapan annesi aracılığıyla tanıdığı, aynı şehirde emlakçılık yapan Türk vatandaşı erkek arkadaşına cep telefonundan, “Ben ölürsem aileme bakar mısın?” yazılı mesaj gönderdiği ortaya çıktı. Kiev'in yanı sıra Bodrum'da da evi olduğu öğrenilen erkek arkadaşın, ifadesine başvuruldu. Adı açıklanmayan erkek arkadaş, ifadesinde, “Bana mesaj attı. Evli olduğum için sildim. Uzun zamandır görüşmüyorduk. Temmuz ayında Bodrum’a gelince benimle irtibata geçti bu nedenle görüşüyorduk” dedi.

Muğlada korkunç infaz Elleri kelepçeli başına poşet geçirilmiş halde bulundu
Muğla'da korkunç infaz! Elleri kelepçeli başına poşet geçirilmiş halde bulundu
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