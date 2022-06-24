Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Ukraynalı gönüllüler Mercan'da kamufle oluyor

#Ukrayna#Rusya#Mercan Caddesi
Ukraynalı gönüllüler Mercanda kamufle oluyor

Rusya’nın işgaliyle başlayan savaşta Ukraynalı gönüllüler, ‘kamuflaj’ malzemelerini İstanbul Mercan’dan alıyor. Ukraynalılar, minibüslerle geldikleri Mercan’dan yelek, eldiven, bere, pantolon gibi her türlü kamuflaj malzemesini alıp, cepheye dönüyor.

Haberin Devamı

UKRAYNA ile Rusya arasındaki savaş, İstanbul’da askeri malzemelerin satıldığı Mercan Caddesi’ndeki satışları patlattı. Ukraynalılar satın aldıkları kamuflaj malzemelerini minibüslerle ülkelerine götürüyor. Dükkân sahipleri ile müşteriler arasındaki ilişki ilerlediği için artık telefonla malzeme sipariş edenler bile var. Askeri malzemeler Ukrayna’da savaşan gönüllüler tarafından kullanılıyor.

Gözden Kaçmasın

Suikast timine baskınSuikast timine baskınHaberi Görüntüle

ARMA BİLE YAPILDI

Beyazıt’taki Mercan Caddesi, askeri malzemelerin satıldığı merkez konumunda. Türkiye genelinde askeri malzeme satan dükkânlar da mallarını Mercan’dan satın alıyor. Ukrayna ile Rusya arasındaki çatışmaların başladığı 24 Şubat’tan beri Mercan’ın baş müşterileri Ukraynalılar oldu. Ukrayna’dan gelen müşteriler kamuflaj kıyafetler, hücum yelekleri, bereler, eldivenler ve silah kılıfları gibi binlerce malzeme satın aldı. Esnaf daha fazla müşteri çekmek için kamuflajlara Ukrayna bayrağı taktı. Ukraynalı gönüllülerin giyecekleri kamuflajlar için özel armalar bile üretildi. 

Haberin Devamı

BALİSTİK ÜRÜN YASAK

Mercan Caddesi’ndeki mağazalarda her türlü ürünü bulmak mümkün. Ancak kurşun geçirmez yelek, miğfer gibi malzemelerin satışı izne tabi. Bunları alacak kişilerden, resmi bir izin kağıdı isteniyor. Tekstil ürünlerinin satışında ise sınır yok. 

Gözden Kaçmasın

Marmaris yangınında 3üncü gün... Havadan müdahale yeniden başladıMarmaris yangınında 3'üncü gün... Havadan müdahale yeniden başladıHaberi Görüntüle

SON DÖNEMDE AZALDI

Askeri malzeme satanlardan biri de 28 yaşındaki Yunus Öncü. Ukrayna’dan gelen müşterilerin her çeşit malzeme satın aldığını anlatan Öncü, “Savaşın başında çok yoğun talep oldu. Son dönemde ise biraz azalma var” dedi. İsmini vermek istemeyen bir dükkân sahibi ise “Kamuflaj, içlik, bot, çanta, yelek gibi ürünlere talep oluyor. Keşke savaşlar olmasa ama maalesef bunlar yaşanıyor” diye konuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ukrayna#Rusya#Mercan Caddesi

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika... Tahıl tahliyesinde İstanbul planı Bakan Akar: Tarafların ülkemize ciddi bir güveni var

Son dakika... Tahıl tahliyesinde İstanbul planı! Bakan Akar: Tarafların ülkemize ciddi bir güveni var

#Hulusi Akar
Dün Beşiktaş, bugün Fenerbahçe Emre Mor için Karagümrükten izin çıktı, görüşmeler başlıyor

Dün Beşiktaş, bugün Fenerbahçe! Emre Mor için Karagümrük'ten izin çıktı, görüşmeler başlıyor

#Transfer
Son dakika: Havuzda korku dolu anlar ABDli yüzücü Anita Alvarez ölümden döndü...

Son dakika: Havuzda korku dolu anlar! ABD'li yüzücü Anita Alvarez ölümden döndü...

#Anita Alvarez

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika... Tahıl tahliyesinde İstanbul planı Bakan Akar: Tarafların ülkemize ciddi bir güveni var

Son dakika... Tahıl tahliyesinde İstanbul planı! Bakan Akar: Tarafların ülkemize ciddi bir güveni var

#Hulusi Akar
Dün Beşiktaş, bugün Fenerbahçe Emre Mor için Karagümrükten izin çıktı, görüşmeler başlıyor

Dün Beşiktaş, bugün Fenerbahçe! Emre Mor için Karagümrük'ten izin çıktı, görüşmeler başlıyor

#Transfer
Son dakika: Havuzda korku dolu anlar ABDli yüzücü Anita Alvarez ölümden döndü...

Son dakika: Havuzda korku dolu anlar! ABD'li yüzücü Anita Alvarez ölümden döndü...

#Anita Alvarez