Ukraynalı gönüllüler Mercan'da kamufle oluyor

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UKRAYNA ile Rusya arasındaki savaş, İstanbul’da askeri malzemelerin satıldığı Mercan Caddesi’ndeki satışları patlattı. Ukraynalılar satın aldıkları kamuflaj malzemelerini minibüslerle ülkelerine götürüyor. Dükkân sahipleri ile müşteriler arasındaki ilişki ilerlediği için artık telefonla malzeme sipariş edenler bile var. Askeri malzemeler Ukrayna’da savaşan gönüllüler tarafından kullanılıyor.

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ARMA BİLE YAPILDI

Beyazıt’taki Mercan Caddesi, askeri malzemelerin satıldığı merkez konumunda. Türkiye genelinde askeri malzeme satan dükkânlar da mallarını Mercan’dan satın alıyor. Ukrayna ile Rusya arasındaki çatışmaların başladığı 24 Şubat’tan beri Mercan’ın baş müşterileri Ukraynalılar oldu. Ukrayna’dan gelen müşteriler kamuflaj kıyafetler, hücum yelekleri, bereler, eldivenler ve silah kılıfları gibi binlerce malzeme satın aldı. Esnaf daha fazla müşteri çekmek için kamuflajlara Ukrayna bayrağı taktı. Ukraynalı gönüllülerin giyecekleri kamuflajlar için özel armalar bile üretildi.

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BALİSTİK ÜRÜN YASAK

Mercan Caddesi’ndeki mağazalarda her türlü ürünü bulmak mümkün. Ancak kurşun geçirmez yelek, miğfer gibi malzemelerin satışı izne tabi. Bunları alacak kişilerden, resmi bir izin kağıdı isteniyor. Tekstil ürünlerinin satışında ise sınır yok.

SON DÖNEMDE AZALDI

Askeri malzeme satanlardan biri de 28 yaşındaki Yunus Öncü. Ukrayna’dan gelen müşterilerin her çeşit malzeme satın aldığını anlatan Öncü, “Savaşın başında çok yoğun talep oldu. Son dönemde ise biraz azalma var” dedi. İsmini vermek istemeyen bir dükkân sahibi ise “Kamuflaj, içlik, bot, çanta, yelek gibi ürünlere talep oluyor. Keşke savaşlar olmasa ama maalesef bunlar yaşanıyor” diye konuştu.