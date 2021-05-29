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AA
Haber Giriş: 29.05.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Ukraynalı dağcının cesedi uçurumda bulundu

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Ukraynalı dağcının cesedi uçurumda bulundu

Antalya'da kendisinden haber alınamayan ve en son kaya tırmanışı yapılan Geyikbayırı bölgesine gittiği belirlenen Ukraynalı kadın turistin cesedi 16 gün sonra bulundu.

Tatil için 1 Mayıs’ta kente gelen Yana Kryvosheia (42), ülkesine dönmeyince yakınları yetkililerden yardım istedi. Kryvosheia’nın Geyikbayırı bölgesinde kamp yapıp ardından ailesine “zirvedeyim, manzara çok güzel” diye mesaj attığının belirlenmesi üzerine 12 Mayıs’ta arama çalışması başlatıldı. İl Jandarma Komutanlığı JAK, AFAD ve AKUT ekipleri drone, iz takip köpekleri ve uçakla arama çalışmaları yaptı. Ekipler dün, kayalıklardan uçuruma düştüğü belirlenen Kryvosheia’nın cesedine ulaştı. 

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