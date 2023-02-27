Ukraynalı anne ve 2 çocuğu savaştan kaçtı depreme yakalandı

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Yulia Petrov, 24 Şubat 2022'de başlayan Ukrayna-Rusya savaşının ardından çocukları Zakhar (10) ve Matvii (5) ile kaçıp Türkiye'ye sığındı. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nde asker olan eşini bırakan Petrov, 2 çocuğu ile Hatay'ın Antakya ilçesinde bir yakınının yanına yerleşti. Ancak Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilkinde, Petrov ile çocuklarının kaldığı bina da yıkıldı. Petrov ve 2 çocuğu, enkaz altında kaldı. Savaşta yaralanıp ülkesinde tedavi gören Petrov'un eşi ise ailesinden haber alamayınca Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği ile iletişime geçti. Baba, Türkiye'ye geleceği gün acı haberi aldı. Petrov ve çocuklarının 14 Şubat'ta enkazdan cansız bedenleri çıkarılıp Ukrayna'ya gönderildi.

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- Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar: “Maalesef savaştan kaçıp Türkiye'ye sığınan 6 vatandaşımız hayatını kaybetti, 6 kişiye hâlâ ulaşamadık. Toplamda deprem bölgesinde 155 vatandaşımızı arıyorduk, 149'u ile iletişim kurabildik, 6 kişi ile henüz iletişim kuramadık. Bu vatandaşlarımızın çoğu deprem bölgesinde Türk devletinin destekleri ile kalmaya devam ediyor, bazılarını da tahliye ettik. Bu felaket ortak acımızdır ve hep birlikte üstesinden geliyoruz.”