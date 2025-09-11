Ukrayna'dan Zaporijya Nükleer Santrali'ne İHA saldırısı

Haberin Devamı

NGS'ye ait Telegram hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, Ukrayna ordusunun santralin eğitim merkezine yönelik İHA saldırısı gerçekleştirdiği belirtildi.

PERSONEL ARASINDA CAN KAYBI YAŞANMADI

Mevcut bilgilere göre saldırıda personel arasında can kaybı yaşanmadığı belirtilen açıklamada, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, reaktör odasındaki işletme personelinin eğitimi için kullanılan tam ölçekli ve eşsiz bir simülatörün bulunduğu 'G' Binası'na saldırdı." ifadeleri kullanıldı.

"TÜM İSTASYON SİSTEMLERİ NORMAL ŞEKİLDE ÇALIŞMAKTADIR"

Açıklamada, santralin bulunduğu alanda ve çevresindeki bölgede radyasyon seviyesinin standartlara uygun olduğu kaydedilerek, "Tüm istasyon sistemleri normal şekilde çalışmaktadır." bilgisi paylaşıldı.

"KESİNLİKLE KABUL EDİLEMEZ BİR EYLEM"

Haberin Devamı

Ukrayna tarafının "uluslararası güvenlik standartlarını ihlal ettiği" aktarılan açıklamada, "Eğitim merkezine yönelik bu kışkırtıcı saldırı, personeli korkutmayı ve durumu istikrarsızlaştırmayı amaçlayan son derece tehlikeli ve kesinlikle kabul edilemez bir eylemdir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, saldırı sonucu ortaya çıkan hasar ile ilgili bilgilerin netleştirilmesi için çalışmaların sürdüğü, santralın çalışmaya devam ettiği bildirildi.

Avrupa'nın en büyük nükleer santrali konumundaki Zaporijya NGS, Mart 2022'de Ruslar tarafından ele geçirilmişti. Halihazırda Rus ordusu kontrolünde olan santralin çevresinde topçu saldırıları yaşanırken, Ukrayna ve Rusya saldırılar konusunda birbirini suçluyor.