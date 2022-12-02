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Ukrayna'dan Türkiye'ye getirilen yetimlerle buluşma

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#Ukrayna#Emine Erdoğan#Çocuk
Ukraynadan Türkiyeye getirilen yetimlerle buluşma
Oluşturulma Tarihi: Aralık 02, 2022 07:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Ukrayna’dan Türkiye’ye getirilen yetim çocukları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı çocuk evinde ziyaret etti. Buluşmada duygusal anlar yaşandı.

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EMİNE Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin eşi Olena Zelenska’yla 2 Ekim’de İstanbul’daki görüşmesinde mutabık kalınan tahliyenin ilk adımı olarak Odesa Soneçko Çocuk Evi’nden Ankara’ya getirilen yetim çocuklar ve bakıcılarını, misafir edildikleri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı çocuk evinde ziyaret etti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın eşlik ettiği ziyarette Emine Erdoğan, aralarında özel gereksinimlilerin de bulunduğu, en küçüğü 10 aylık olan çocukların rehabilitasyon süreci hakkında yetkililerden bilgi aldı.

SICAK DİYALOGLAR

Çocuklarla tek tek ilgilenen, sohbet eden ve onlara oyuncak hediye eden EMİNE Erdoğan, sağlık sorunları bulunan bir çocuğun da tedavi ihtiyaçlarıyla ilgili yapılabilecekleri yetkililerle görüştü. Duygusal anların yaşandığı ziyarette, çocuklar da Emine Erdoğan’a yakın ilgi gösterdi. Çocuk evinin eğitim, oyun sınıfları ve uyku odalarını da ziyaret eden Emine Erdoğan’ın burada kendisine masal kitabındaki karakterleri anlatan bir çocukla kurduğu sıcak diyalog dikkati çekti. Emine Erdoğan ve Bakan Yanık, ardından çocuklarla birlikte yemek yedi. Söz konusu yiyeceklerin de Ukraynalı çocuklara, Pursaklar Sevgi Evi’ndeki akranlarından gönderildiği öğrenildi.

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Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar’ın da hazır bulunduğu ziyarette, katılımcılar Ukrayna’dan gelen çocuklar ve bakıcılarıyla fotoğraf çektirdi.

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#Ukrayna#Emine Erdoğan#Çocuk

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