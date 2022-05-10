Ukrayna’dan tahliye edilen Ahıska Türkleri Elazığ’a getirildi

Haberin Devamı

Ukrayna’da devam eden savaşta Herson kentinde mahsur kalan Ahıska Türklerinin güvenliğini sağlamak için tahliye işlemleri devam ediyor. Bu çerçevede 180 Ahıska Türkü, saat 20.10’da Elazığ’da getirildi. Ahıska Türkleri Elazığ Havalimanı'nda Vali Ömer Toraman, Belediye Başkan Vekili Nazif Bilginoğlu, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız, Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Sait Çeçen ve yetkililer tarafından karşılandı. Uçaktan inen misafirler, gül ve Türk bayrakları ile karşılandı. Elazığ'a gelen Ahıska Türkleri büyük mutluluk yaşadı. Çoğu gözyaşına hakim olamazken, ellerindeki Türk bayraklarını bir an olsun bırakmadı. Kız çocukları ise hep bir ağızdan İstiklal Marşını okudu. Ahıska Türkleri daha sonra Aşağıdemirtaş Geçici Konaklama Merkezine götürüldü.

Haberin Devamı

"BİZ ONLARIN HER ZAMAN YANINDAYIZ"



Vali Ömer Toraman, "Ukrayna’da savaştan dolayı ateş hattında mahsur kalan soydaşlarımızı devletimiz büyük bir diplomatik gayret ve başarı göstererek bugün itibari ile ilimize tahliyelerini gerçekleştirmiş bulunuyor. İlk uçağımız indi. Sevkiyatlar imkanlarda dahilinde peyderpey devam edecek. Bu soydaşlarımıza ev sahipliği yapacağız. Ahıska Türkleri tarih boyunca çok zülüm görmüş bir topluluk. Bu defada böyle bir zorlukla karşılaştılar. Biz onların her zaman yanındayız. Olmaya da devam edeceğiz. Burada artık kendi evlerindeler misafir edeceğiz. Ortalık sakinleşince ve düzelinceye kadar kardeşliğimizin gereğini yerine getireceğiz” dedi.

"BURADA HERKES GÜVENDE. ÇÜNKÜ BURASI TÜRKİYE"



Türkiye’ye geldiği için mutlu olduğunu dile getiren Raşit Mıhrali, “Orada korku içerisindeydik. Üzerimizde bombalar yağıyordu. Televizyonda gördüğünüz gibi her şey gerçek. Çocuklar öldü. Bunlarda gerçek. Burada herkes güvende. Çünkü burası Türkiye” diye konuştu.

"BURAYA HER ZAMAN GELMEK İSTİYORDUK"



Emeği geçen herkese teşekkür eden Sara Esker, “Recep Tayyip Erdoğan’dan Allah razı olsun. Burada kendimizi çok güvende hissediyoruz. Vatan sağ olsun. Recep Tayyip Erdoğan’ı dinlediğimiz çok seviniyoruz. Buraya her zaman gelmek istiyorduk. Onun sayesinde buralara geldik. Allah razı olsun" şeklinde konuştu.

Haberin Devamı

"TÜRKİYE’ME KAVUŞTUM"



Gülbatu Nebiyoğlu ise, “Sanki anamdan yeni doğdum. Eğilebilseydim bu yeri toprağı öperdim. Mekanıma kavuştum. Türkiye’me kavuştum. Burası benim vatanımdır. Kaç yıldır biz ortalıkta geziyorduk. Hiçbiri vatan değil buradan başka. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çok teşekkür ediyorum. Allah onun ömrünü uzun etsin. Buradaki herkese Allah uzun ömür versin” dedi.