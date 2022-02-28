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Ukrayna'dan tahliye edilen 55 kişi daha Türkiye'de

#Edirne#Ukrayna#Rusya

RUSYA'nın Ukrayna'da sürdürdüğü askeri harekatta Kiev Büyükelçiliği'ne sığınan Türk vatandaşlarının tahliyesi sürüyor. 55 kişilik kafile daha otobüsle Kapıkule'den Türkiye'ye giriş yaptı. Kiev'e gezmek için gittiğini belirten Mustafa Kılıç, "Yaklaşık 300 kişi elçilik binasında bekliyor. Tahliyeler devam ediyor. Bizim geldiğimiz araçları geri gönderecekler" dedi.

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Ukrayna'dan Türkiye'ye Kapıkule Sınır Kapısı'ndan ulaşan, çoğu üniversite öğrencisi 55 kişilik bir grup daha otobüsle ülkeye giriş yaptı. 3 gündür yolda olduklarını söyleyen gruptakiler, sınırlardan özellikle Türk büyükelçiliği görevlilerinin yardımıyla geçtiklerini anlattı.

Ukrayna'ya 1 ay önce çalışmak için giden Mehmet Akın İmalı, "Ben Kiev merkezde yaşıyordum, çalışmaya gitmiştik oraya. 1 aydır orada yaşıyordum. Bir anda savaş çıkacağını tahmin etmiyorduk çünkü o yönde açıklamalar yoktu. Çarşamba günü 05.00 gibi ailemiz bizi aradı, savaş çıktığını söylediler. Dışarı baktık ve herkeste panik havası olduğunu gördük. Marketlere gittiler. Biz de markete gittik ve stok yaptık. Sonrasında büyükelçiliğe gittik ve hemen kaydımızı aldılar, ilgilendiler. Çok korktuk, büyükelçiliğe gidene kadar bile patlama sesleri duyduk. Acaba bize de denk gelir mi, diye korktuk. Bombalama yakınlarımızda yoktu ama sesler çok korkuttu bizi. Ülkemize ulaştığımız için çok mutluyuz. Büyükelçiliklerimiz sağ olsunlar, geçişlerimizi kolaylaştırdı yoksa halen kuyruklarda bekleyecektik" diye konuştu.

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'BOMBA, SİREN SESLERİ, HEPSİNİ DUYDUK'

Ticaret için Kiev'e giden Zeynel Abidin Özacar da "4 günden beri yollardayız. Ukrayna'dan çıkışımız 2 gün sürdü. Romanya'ya girdik, oradan Bulgaristan'a geldik. Kapılarda çok bekledik. Ben ticaret amaçlı gitmiştim Ukrayna'ya. Gerçekten durum çok kötüydü. Silah sesleri, bomba sesleri, siren sesleri, hepsini duyduk; gerçekten çok korktuk" dedi.

Kiev'de ABD firmasında yönetici olarak çalışan Özgür Sırma ise "Açıkçası savaşın çıkacağını beklemiyorduk. Özellikle salı günü Putin'in açıklamasından sonra ne Ukraynalılar ne bizler ne de hiç kimse beklemiyordu. Zaten 2 hafta önce Dışişleri Bakanlığı'ndan arandığımda da söyledim. Benim evim zaten büyükelçiliğe yakın, savaşın başladığı günün ertesi günü birçok kez gittim. Sağ olsun büyükelçimiz, çok yardımcı oldu ve hemen otobüsle tahliye olduk. İnşallah orada kalan arkadaşlarımız da bir an önce buraya gelirler" diye konuştu.

'300 KİŞİ ELÇİLİK BİNASINDA BEKLİYOR'

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Amasya'da inşaat işiyle uğraşan ve Kiev'e gezmek için gittiğini söyleyen Mustafa Kılıç da "Biz 22'sinde Kiev'e indik. Böyle bir şeyin başımıza geleceğini de çok tahmin etmiyorduk. 24'ü sabahı sesler duyduk ama ben füze sesi olduğuna inanmadım. Daha sonra Türkiye'den arkadaşlarımız aramaya başladı ve olayın daha ciddi boyutta olduğunu fark ettik. İlk başta insanlar çok tedirgin değildiler sonrasında bir kararsızlık yaşadık, ne yapacağımızı bilemedik. Orada yaklaşık 300 kişi elçilik binasında bekliyor. Tahliyeler de devam ediyor. Şu an bizim geldiğimiz araçları geri gönderecekler" dedi. (

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#Edirne#Ukrayna#Rusya

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