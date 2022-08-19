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Ukrayna'dan mısır taşıyan gemi, Alsancak Limanı'nda

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#Alsancak Limanı#Gemi#Mısır
Ukraynadan mısır taşıyan gemi, Alsancak Limanında
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2022 14:12

Ukrayna'dan yola çıkan, 11 bin 730 ton mısır yüklü, Barbados bandıralı gemi 'Fulmar S', İzmir'in Alsancak Limanı'nda demirlendi.

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Türkiye ile Ukrayna arasında imzalanan, 'Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi' kapsamında Bandırma Limanı'ndan ayrılan, Barbados bandıralı 'Fulmar S' isimli gemi, geçen günlerde Odessa yakınlarındaki Çornomorsk Limanı'na ulaştı. Burada yapılan mısır yüklemesinin ardından 'Fulmar S', 13 Ağustos'ta Türkiye'ye doğru denize açıldı.

11 bin 730 ton mısır yüklü olan, 139 metre uzunluğundaki 'Fulmar S', İzmir'in Alsancak Limanı'nda demirlendi. Geminin 3 gün limanda kalacağı, Ukrayna'dan getirilen mısırların da Alsancak Limanı'nda boşaltılacağı belirtildi.

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#Alsancak Limanı#Gemi#Mısır

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