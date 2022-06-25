Ukrayna’dan İstanbul’a organ ticaretine suçüstü

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Ukraynalı Vyacheslan P. böbrek nakli olmak için İstanbul Şişli’deki bir hastaneye başvurdu. Hastaneye sunulan evraklarda, böbreğin Rus yeğen Andresi K.’den alınacağı belirtiliyordu. 21 Haziran’da planlanan ameliyattan önce devreye İstanbul Emniyeti’ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri girdi.

Polis ekipleri, Vyacheslan P.,’nin hastaneye getirdiği ve yeğeni olarak tanıttığı kişinin belgelerini inceledi.

'İNTERNETTEN BULDUM'

Andresi K., Ukraynalı hastanın dayısı olduğunu öne sürdü ancak ailesiyle ilgili sorulan soruları bilemedi. Hem hasta hem de donör gözaltına alındı. Vyacheslan P. ifadesinde, “İnternette gezinirken ‘böbrek hastaları için donör bulunur’ yazılı bir ilan gördüm. İlanı veren Aleksis isimli aracıyla irtibata geçtim. Nakil için 15 bin dolar ödedim” dedi.

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Andresi K. Emniyet’ten, Vyacheslan P. ise sevk edildiği savcılık tarafından serbest bırakıldı.