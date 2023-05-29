Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Ukrayna'dan İran'a 50 yıllık yaptırım kararı

Güncelleme Tarihi:

#Ukrayna#Rusya#Yaptırım
Ukraynadan İrana 50 yıllık yaptırım kararı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 29, 2023 22:15

Ukrayna parlamentosu, Rusya'ya silah göndermekle suçladığı İran'a 50 yıl boyunca çeşitli alanlarda yaptırım uygulanması yönündeki kararı onayladı.

Haberin Devamı

Ukrayna-Rusya savaşı devam ederken, Ukrayna parlamentosu Rusya'ya insansız hava araçlarının yanı sıra farklı türde silah sağlayan İran'a karşı çeşitli alanlarda 50 yıl boyunca yaptırım uygulanması yönündeki kararı onayladı.

Ukrayna Parlamentosu Başkan Yardımcısı Yaroslav Zhelezniak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran'a yönelik yaptırım kararının oybirliğiyle alındığını duyurdu. Zhelezniak ayrıca, Ukrayna'da insansız hava aracı üretimi yapan şirketlere vergi muafiyeti getirilmesi kararı alındığını aktardı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ukrayna#Rusya#Yaptırım

BAKMADAN GEÇME!

Her şey 60 saniye içinde oldu 270 kiloluk boz ayının karşısında duran 17 yaşında bir çocuktum... O an ölmek üzere olduğumu fark ettim

Her şey 60 saniye içinde oldu! '270 kiloluk boz ayının karşısında duran 17 yaşında bir çocuktum... O an ölmek üzere olduğumu fark ettim'

#Alex Messenger
Dersler yarım gün, içeride telefonlar çekmiyor... Geleceğin kraliçeleri bu okulda eğitim görüyor

Dersler yarım gün, içeride telefonlar çekmiyor... Geleceğin kraliçeleri bu okulda eğitim görüyor

#Prenses Leonor
YENİ TREND DUVAR PİLATESİ | Tek ihtiyacınız olan kendi vücut ağırlığınız ve bir duvar

YENİ TREND DUVAR PİLATESİ | Tek ihtiyacınız olan kendi vücut ağırlığınız ve bir duvar

#Sağlık