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DHA
Haber Giriş: 29.03.2020 - 01:00,Son Güncelleme:/

Ukrayna'dan gemiyle gelen 34 TIR şoförü karantina altına alındı

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Ukrayna'dan gemiyle gelen 34 TIR şoförü karantina altına alındı
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Zonguldak Limanı'na Ukrayna'dan gelen Ro-Ro gemisindeki 34 TIR şoförü, önlem amaçlı 14 gün karantinaya alındı.

Türk vatandaşı 34 TIR şoförünü taşıyan Ukrayna'dan gelen Ro-Ro gemisi, akşam saatlerinde Zonguldak Limanı'na yanaştı. Geminin limana yanaşmasıyla Zonguldak Valiliği, AFAD, Gümrük ve Muhafaza Müdürlüğü ve polis ekipleri, personeli ve TIR şoförlerini kontrol etmeye başladı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolün ardından TIR'lar gemiden indirilerek boş alana konuldu.

Ukraynadan gemiyle gelen 34 TIR şoförü karantina altına alındı

Ukraynadan gemiyle gelen 34 TIR şoförü karantina altına alındı

Şoförler daha sonra AFAD minibüsüyle Kozlu ilçesinde bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait yurda götürüldü. Şoförlerin 14 gün karantina altında tutulacağı açıklandı.


Ukraynadan gemiyle gelen 34 TIR şoförü karantina altına alındı

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