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Ukrayna'dan çalışanlarını tahliye etti, kendisi mahsur kaldı

#İzmir#Ukrayna#Rusya
Ukraynadan çalışanlarını tahliye etti, kendisi mahsur kaldı

UKRAYNA'da, yenilenebilir enerji üzerine yatırımları bulunan iş insanı Koray Altınkılıç (43), 22 Şubat'ta gittiği savaş bölgesinde 12 çalışanının Türkiye'ye tahliyesini gerçekleştirdi, kendisi ise bölgede açılması planlanan 2 yeni rüzgar enerjisi santrali için görüşmeler yapmak üzere kaldı. Altınkılıç, dönüş bileti aldığı gün Rusya saldırı başlatınca Herson kentine bağlı Çaplinka kasabasında mahsur kaldı.

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Türkiye, Bulgaristan ve Ukrayna'da yenilenebilir enerji üzerine yatırımları bulunan, 2 çocuk babası iş insanı Koray Altınkılıç, 22 Şubat'ta yaşadığı İstanbul'dan Ukrayna'ya gitti. Basında, savaş başlama ihtimalinin güçlü olduğuna dair haberleri dikkate alan Altınkılıç, 12 çalışanını ülkeden tahliye edip, Türkiye'ye gönderdi.

Altınkılıç, ortağı Sami Aktaş ile beraber Ukrayna'da açılması planlanan 2 yeni rüzgar enerjisi santrali için görüşmeler yapmak üzere ülkede kalıp, 24 Şubat tarihine dönüş bileti aldı. Ancak Altınkılıç ile Aktaş, dönmeyi planladıkları gün Rusya saldırıya geçince Herson kentinin Çaplinka kasabasında mahsur kaldı.

Durumuyla ilgili DHA muhabirine bilgi veren Koray Altınkılıç, kendisinin de bulunduğu Herson bölgesinin Rusya güçleri tarafından kontrol altında tutulduğunu belirterek, "Türkiye'ye dönebilmek için önce buradan Odessa şehrine ulaşabilmemiz gerek. Ancak, bunun için stratejik değeri büyük olan 3 köprüyü geçmemiz lazım ki onlarda şu an ateş altında.

Buradan Kırım'a geçme olanağımız bulunuyor. Fakat Kırım'ı dünyanın birçok ülkesi tanımadığı için belirsizlik oluşuyor. Burada şu an benim gibi mağdur, toplam 10 Türk vatandaşı var. Hepimiz mahsuruz. Taraflara yazılacak olan bir yazıyla geçişimiz kolaylaşabilir diye düşünüyorum" dedi.

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