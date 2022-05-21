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Ukrayna'dan Antalya'ya getirilen bin yetimin yüzü gülüyor

#Yetim#Ukrayna#Antalya
Ukraynadan Antalyaya getirilen bin yetimin yüzü gülüyor

Ukrayna’dan Antalya’ya getirilen bin yetim çocuk, savaşın travmalarını resim yaparak, eğlenerek atmaya çalışıyor. Hürriyet’e konuşan Ukrayna’nın Antalya Konsolosu Emir Rustamov, “Bu çocuklar önce yetim kalarak, ardından da savaşı yaşayarak iki travma geçirdi. Bugün Türkiye sayesinde gülümsüyorlar” dedi.

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RUSYA-Ukrayna savaşıyla çocuk evlerinde (yetimhanelerde) kalan binden fazla Ukraynalı yetim, Türkiye’ye getirildi. Antalya’da otellere yerleştirilen Ukraynalı çocukların yaşadıkları travmayı atlatmaları için çeşitli etkinlikler yapıldı. Yunus Emre Enstitüsü de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında 2 günlük etkinlik düzenledi.

Ukraynadan Antalyaya getirilen bin yetimin yüzü gülüyor

BARIŞI ÇİZDİLER

Tişört boyama, boyalı ellerle resim, kil ve seramik yapma atölyelerine katılan Ukraynalı çocuklar, boyalı ellerle “barışı” ve hayal ettikleri dünyayı yansıtan resimler yaptılar. Arttırılmış sanal gerçeklik gözlükleriyle üç boyutlu Türkiye turu deneyimi yaşadılar. Çeşitli animasyon gösterileri, Türkçe ve Ukraynaca şarkılar eşliğinde oynayan çocuklar, yaşadıkları travmayı atlatmaya çalıştılar. Yunus Emre Enstitüsü, Ukraynalı çocukların Türkçe öğrenmeleri için de çalışma yapıyor.

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Ukraynadan Antalyaya getirilen bin yetimin yüzü gülüyor

‘SAVAŞ BİTSİN’

Ukrayna’daki savaş nedeniyle Türkiye’ye getirilen yetim çocuklardan Lila Krinçenko (14), “Türkiye’de iyiyim, kendimi güvende hissediyorum. Ülkem için, Ukrayna’da kalan anneannem için endişeliyim, üzülüyorum. Savaş olmasın, barış gelsin. Ülkeme dönmek istiyorum” derken, Anastasia Wılasova da (13) duygularını “Türkiye’de bize çok iyi davranıyorlar, Türk çocuklarıyla oynuyoruz. Yanımıza geliyorlar. İyi hissediyorum. Ukrayna’dayken çok korktuk, üzüldük. Şimdi burada iyiyim, ama ülkemi seviyorum, savaş bitsin, ülkemi istiyorum” sözleriyle anlattı.

Ukraynadan Antalyaya getirilen bin yetimin yüzü gülüyor

FIRST LADY’LER GETİRDİ

Ukrayna’nın Antalya Konsolosu Emir Rustamov, Hürriyet’e yaptığı açıklamada yetim çocuklara kucak açan Türkiye’ye minnettar olduklarını söyledi: “Türkiye, hem müttefik hem de gerçek dost olduğunu gösterdi. Ukrayna’daki yetimhanelerde kalan, devletin korumasında olan binin üzerinde yetim çocuğa Türkiye kucak açtı. Bu çocuklar önce yetim kalarak, ardından da savaşı yaşayarak iki travma geçirdi. Çocukların bu travmaları atlatmaları için Türkiye’deki dostlarımızla birlikte çalışıyoruz. Bugün burada Türkiye sayesinde gülümsüyorlar.” Ukraynalı yetim çocuklar, iki ülkenin First Lady’si tarafından yapılan organizasyonla Türkiye’ye getirildi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin eşi Olena Zelenska’nın öncülüğüyle çocuklar, önce Polonya’ya geldi, oradan da uçaklarla Türkiye’ye taşındı.

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