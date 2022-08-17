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Ukrayna'dan 3 bin ton ayçiçeği taşıyan gemi Tekirdağ açıklarında

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#Ayçiçek Yağı#Ukrayna#Tekirdağ
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2022 13:41

Ukrayna'dan yola çıkan 3 bin ton ayçiçeği yüklü, Marshall Adaları bayraklı 'Thoe' isimli gemi, Tekirdağ açıklarında demirlendi.

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İstanbul'da Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında 22 Temmuz'da imzalanan 'Tahıl Koridoru Anlaşması'nın ardından Ukrayna'dan yola çıkan, 3 bin 500 ton buğday yüklü, Belize bandıralı 'Sormovskıy 121' isimli gemi, dün Tekirdağ açıklarında demirlendi.

Ukraynadan 3 bin ton ayçiçeği taşıyan gemi Tekirdağ açıklarında

Ukrayna'dan Türkiye'ye gelen 2'nci gemi olan ve 3 bin ton ayçiçeği taşıyan, Marshall Adaları bayraklı gemi 'Thoe' de Tekirdağ açıklarına geldi. Gümrük işlemlerinin ardından gemilerin, limana yanaşacağı belirtildi. 

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#Ayçiçek Yağı#Ukrayna#Tekirdağ

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