Ukrayna'daki dehşeti anlattı! Gözyaşları içinde konuştu: Kalbim kaldı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Son dakika... Harkivde sokak savaşı İlk görüntüler geldiSon dakika... Harkiv'de sokak savaşı! İlk görüntüler geldi#Ukrayna
Rusyaya çok büyük darbe SWIFT sisteminden çıkarılıyorRusya'ya çok büyük darbe! SWIFT sisteminden çıkarılıyor#Rusya
Batı Ukraynaya ihanet mi etti 28 yıl önce atılan imza ve tutulmayan sözler...Batı Ukrayna'ya ihanet mi etti? 28 yıl önce atılan imza ve tutulmayan sözler...#Budapeşte Memorandumu
Zelenskiden müzakere yanıtı İstanbul önerisiZelenski'den müzakere yanıtı! İstanbul önerisi#Rusya
İngiliz bakandan flaş iddia: Ukrayna krizi yıllarca sürebilirİngiliz bakandan flaş iddia: Ukrayna krizi yıllarca sürebilir!#Rusya
Ukrayna savaşı 4. gününde... Rusyanın Ukrayna saldırısı dış basında nasıl yankılandıUkrayna savaşı 4. gününde... Rusya'nın Ukrayna saldırısı dış basında nasıl yankılandı?#Rusya
İsveç ve Finlandiya’da Rus endişesiİsveç ve Finlandiya’da Rus endişesi#Rusya
Ukraynadaki dehşeti anlattı Gözyaşları içinde konuştu: Kalbim kaldıUkrayna'daki dehşeti anlattı! Gözyaşları içinde konuştu: Kalbim kaldı#Ukrayna
En tehlikelisi Instagram... Rusya Ukrayna savaşında yanlış bilgi yağmuru Nasıl korunabiliriz'En tehlikelisi Instagram...' Rusya Ukrayna savaşında yanlış bilgi yağmuru! Nasıl korunabiliriz?#Rusya
Rusyada SWIFT endişesi Ödemeleri erkenden istediler...Rusya'da SWIFT endişesi! Ödemeleri erkenden istediler...#SWIFT
Piyasalarda savaş haftası Altında yeni rekor gelir miPiyasalarda 'savaş' haftası! Altında yeni rekor gelir mi?#Altın Fiyatları
Rusya - Ukrayna savaşı... Elon Musk Starlink uydu sistemlerini aktif ettiRusya - Ukrayna savaşı... Elon Musk Starlink uydu sistemlerini aktif etti #Elon Musk
Aleyna Tilkiye tehdit soruşturmasında yeni gelişmeAleyna Tilki'ye tehdit soruşturmasında yeni gelişme#Aleyna Tilki
Çıkardığım yedi sonuçÇıkardığım yedi sonuç#Zelenski
Gitti İranlı geldi IraklıGitti İranlı geldi Iraklı!#Ebru Gündeş
HABERLERGündem Haberleri

Ukrayna'daki dehşeti anlattı! Gözyaşları içinde konuştu: Kalbim kaldı

#Ukrayna#Rusya#Türkiye

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı üzerine ülkeden ayrılan aralarında Türk iş adamlarının ve Ukraynalıların bulunduğu 54 kişi otobüsle Türkiye'ye geldi. Çocukları için Türkiye'ye geldiğini anlatan Lyubov Kaya, 'Kiev'de çok bomba patlıyor. Arkadaşlarımızla grup kurduk, telefondan sürekli konuşuyoruz. Kim yaşıyor kim yaşamıyor diye soruyoruz. Kalbim Ukrayna'da kaldı. En kısa zamanda döneceğim, çünkü orada yardıma çok ihtiyaç var' şeklinde konuştu.

Haberin Devamı

Türk iş adamları ve Ukraynalılardan oluşan 54 kişi, biraraya gelip kiraladıkları özel otobüsle Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı. Aralarında bebekli ailelerin de bulunduğu 54 kişi, duygu dolu anlar yaşadı. Eşi Türkiye'de yaşayan ve iki çocuğu ile Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki evlerini terk edip Türkiye'ye gelen Lyubov Kaya, yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı.

Kiev'de bombaların patladığını ve çoğu kişinin öldürüldüğünü anlatan Kaya, babası ve akrabaları Kiev'de kaldığı için endişe duyduğunu söyledi. Çocukları için Türkiye'ye geldiğini anlatan Kaya, "Kiev'de çok bomba patlıyor. Arkadaşlarımızla grup kurduk, telefondan sürekli konuşuyoruz. Kim yaşıyor kim yaşamıyor diye soruyoruz. Kalbim Ukrayna'da kaldı. En kısa zamanda döneceğim, çünkü orada yardıma çok ihtiyaç var" dedi.

Ukraynadaki dehşeti anlattı Gözyaşları içinde konuştu: Kalbim kaldı

İş görüşmesi için gittiğinde Ukrayna'da savaşın ortasında kaldığını ve bulduğu ilk otobüsle Türkiye'ye döndüğünü anlatan Türk iş adamı Halil Mutlu, "Marketler, bankalar her yer kapalı. Vatandaşlar sığınaklarda bekliyorlar" diye konuştu.
Ukraynadaki dehşeti anlattı Gözyaşları içinde konuştu: Kalbim kaldı

Ukrayna'dan Türkiye'ye dönen Ali Öztatlı, "Kiev'den geliyorum. İnsanlar çok mağdur durumda. Herkes bir yerlere gitmeye çalışıyor. Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz Türk halkını tahliye etmeye devam ediyor. Devlet büyüklerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ukrayna#Rusya#Türkiye

BAKMADAN GEÇME!

Batı Ukraynaya ihanet mi etti 28 yıl önce atılan imza ve tutulmayan sözler...

Batı Ukrayna'ya ihanet mi etti? 28 yıl önce atılan imza ve tutulmayan sözler...

#Budapeşte Memorandumu
Karadeniz, ABD casus uçaklarına kaldı Durmadan uçup anlık veri paylaşıyorlar

Karadeniz, ABD casus uçaklarına kaldı! Durmadan uçup anlık veri paylaşıyorlar

#Karadeniz
Ukraynadan ayrılan Türkler, Türkiyeye ulaşmaya başladı... Yolda tanklar yanıyordu Türkiyeye 22 saatte geldik

Ukrayna'dan ayrılan Türkler, Türkiye'ye ulaşmaya başladı... 'Yolda tanklar yanıyordu! Türkiye'ye 22 saatte geldik'

#Ukrayna

BAKMADAN GEÇME!

Batı Ukraynaya ihanet mi etti 28 yıl önce atılan imza ve tutulmayan sözler...

Batı Ukrayna'ya ihanet mi etti? 28 yıl önce atılan imza ve tutulmayan sözler...

#Budapeşte Memorandumu
Karadeniz, ABD casus uçaklarına kaldı Durmadan uçup anlık veri paylaşıyorlar

Karadeniz, ABD casus uçaklarına kaldı! Durmadan uçup anlık veri paylaşıyorlar

#Karadeniz
Ukraynadan ayrılan Türkler, Türkiyeye ulaşmaya başladı... Yolda tanklar yanıyordu Türkiyeye 22 saatte geldik

Ukrayna'dan ayrılan Türkler, Türkiye'ye ulaşmaya başladı... 'Yolda tanklar yanıyordu! Türkiye'ye 22 saatte geldik'

#Ukrayna