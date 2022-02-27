Ukrayna'daki dehşeti anlattı! Gözyaşları içinde konuştu: Kalbim kaldı

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Türk iş adamları ve Ukraynalılardan oluşan 54 kişi, biraraya gelip kiraladıkları özel otobüsle Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı. Aralarında bebekli ailelerin de bulunduğu 54 kişi, duygu dolu anlar yaşadı. Eşi Türkiye'de yaşayan ve iki çocuğu ile Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki evlerini terk edip Türkiye'ye gelen Lyubov Kaya, yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı.



Kiev'de bombaların patladığını ve çoğu kişinin öldürüldüğünü anlatan Kaya, babası ve akrabaları Kiev'de kaldığı için endişe duyduğunu söyledi. Çocukları için Türkiye'ye geldiğini anlatan Kaya, "Kiev'de çok bomba patlıyor. Arkadaşlarımızla grup kurduk, telefondan sürekli konuşuyoruz. Kim yaşıyor kim yaşamıyor diye soruyoruz. Kalbim Ukrayna'da kaldı. En kısa zamanda döneceğim, çünkü orada yardıma çok ihtiyaç var" dedi.



İş görüşmesi için gittiğinde Ukrayna'da savaşın ortasında kaldığını ve bulduğu ilk otobüsle Türkiye'ye döndüğünü anlatan Türk iş adamı Halil Mutlu, "Marketler, bankalar her yer kapalı. Vatandaşlar sığınaklarda bekliyorlar" diye konuştu.Ukrayna'dan Türkiye'ye dönen Ali Öztatlı, "Kiev'den geliyorum. İnsanlar çok mağdur durumda. Herkes bir yerlere gitmeye çalışıyor. Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz Türk halkını tahliye etmeye devam ediyor. Devlet büyüklerimize teşekkür ediyorum" dedi.