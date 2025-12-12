×
HABERLERGündem Haberleri

Ukrayna'da Türk gemisine saldırı... Dışişleri'nden açıklama geldi

Güncelleme Tarihi:

#Dışişleri Bakanlığı#Ukrayna#Chornomorsk Limanı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 12, 2025 20:43

Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna’nın Chornomorsk Limanı’na düzenlenen saldırıda Türk şirketine ait yabancı bandıralı geminin hasar gördüğünü, Türk vatandaşlarının zarar görmediğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna’nın Chornomorsk Limanı’na bugün düzenlenen saldırıda Türk şirketine ait yabancı bandıralı bir geminin zarar gördüğünü açıkladı. Açıklamada, saldırının Karadeniz’de savaşın yayılma riskine ve seyrüsefer güvenliği konusundaki endişelerin haklılığına işaret ettiği vurgulandı.

 

"HAYATINI KAYBEDEN TÜRK VATANDAŞI YOK"

Bakanlık, ilk bilgilere göre gemideki personel ve TIR şoförlerinin tahliye edildiğini, saldırı sonucu yaralanan ya da hayatını kaybeden Türk vatandaşı bulunmadığını bildirdi. Odessa Başkonsolosluğu’nun süreci yakından takip ettiği ve vatandaşlara destek sağladığı belirtildi.

SALDIRILARIN DURDURULMASINA YÖNELİK DÜZENLEME YAPILMASI ÇAĞRISI

Açıklamada ayrıca, Rusya-Ukrayna savaşının ivedilikle sona erdirilmesinin önemine dikkat çekilerek, Karadeniz’de tırmanmanın önlenmesi amacıyla seyrüsefer güvenliği ile enerji ve liman altyapılarını hedef alan saldırıların durdurulmasına yönelik düzenleme yapılması çağrısı yinelendi.

