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Ukrayna'da sığınağa giren Türk iş insanı Sinan Bayraklı canlı yayında anlattı: 'Şu an atış yapıldı, ev hopladı'

#Ukrayna#Sığınak#Sinan Bayraklı

Rusya - Ukrayna krizinde Rusya Devlet Başkanı Putin, operasyon emrini verdi. Ukrayna'da yaşayan Türkler de endişeli bir bekleyiş içinde... Sığınağa ailesiyle girip bekleyen Türkler arasında olan iş insanı Sinan Bayraklı, korku dolu anları CNN Türk canlı yayınında anlattı. Bayraklı, "Şu an atış yapıldı, ev hopladı. Hiçbir yere gitmemeyi daha güvenli bulduk. Ana arterlerde seyahat etmeyi güvenli bulmadık. Çok haince bir saldırı oldu. İyi haberler duymuyorum" dedi. Yaklaşık 4.5 yıldır işleri nedeniyle Ukrayna'da yaşadığını söyleyen Egemen Coşkun da sabah saat 05:00 sıralarında bomba seslerine uyandıklarını söyledi. Coşkun, "Şu anda her yer kilit halinde. Benzin istasyonunda kuyruk 2 km'yi bulmuş durumda" diye konuştu.

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Rusya-Ukrayna krizinde korkulan oldu. Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu.

Putin'in açıklamalarından hemen sonra Ukrayna'nın başkenti Kiev ve doğu liman kenti Mariupol'da patlamalar meydana geldi. Kiev'de siren sesleri duyulurken halk kenti terk etmeye çalışıyor. ATM önlerinde ve benzin istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu, halk sokaklarda dua ediyor.

Seyahat etmeyi güvenli bulmayan ve sığınaklarda bekleyen insanlar da endişeli bekleyiş hakim. Sığınağa girenler arasında bir Türk aile de var. Odessa'da yaşayan iş insanı Sinan Bayraklı, yaşadıklarını CNN Türk canlı yayınında anlattı. 

İşte Sinan Bayraklı'nın sözleri:
"Şu an atış yapıldı, ev hopladı. Putin’in konuşması sonrası ilk atışlar başladı. O panikle birlikte acil durum planımız vardı. Bunun olabileceğini kimse beklemiyordu. Tabi ilk refleks olarak çocuklarımı, eşimi burada bizim belirlediğimiz müstakil kiler olarak kullandığımız yere indirdik. Evleri yaptırırken şaka olarak da sığınak olarak kullanıyoruz diyorduk. Eşimi çocuklarımı hemen oraya indirdim. Bir- iki saat gerginlik sürdü. Bir Türk komşumuz daha var. Hiçbir yere gitmemeyi daha güvenli bulduk. Ana arterlerde seyahat etmeyi güvenli bulmadık. Çok haince bir saldırı oldu. İyi haberler duymuyorum. Eşimin kardeşi çatışmanın ortasında kaldı."

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Ukraynada sığınağa giren Türk iş insanı Sinan Bayraklı canlı yayında anlattı: Şu an atış yapıldı, ev hopladı

KİEV'DE YAŞAYAN EGEMEN COŞKUN: BOMBA SESLERİNE UYANDIK, ŞU ANDA HER YER KİLİT HALİNDE

Yaklaşık 4.5 yıldır işleri nedeniyle Ukrayna'da yaşadığını söyleyen Egemen Coşkun da sabah saat 05:00 sıralarında bomba seslerine uyandıklarını söyledi. 

Kiev'de yaşayan Egemen Coşkun, canlı yayında zor durumda olduklarını söyleyip "Sabah 05:00 sularında bomba seslerine uyandık. Apartmanda komşularımızın toparlanıp tahliye olduklarını gördük. Benzin istasyonuna gittik, çok kalabalıktı, bomba sesleri devam etti. Benzincilere akın ettik, biraz da marketlere. Şu anda her yer kilit halinde. Benzin istasyonunda kuyruk 2 km'yi bulmuş durumda. Arabaya binip çantamızı alıp gidiyoruz, sadece benzinimiz dolu. Ukrayna'da oto servisimiz var. 4.5 yıldır Ukrayna'dayım. Biz arkadaş grubu olarak 15 kişiyiz. Birazdan buluşup Lviv'e doğru hareket etmeyi planlıyoruz. Bir depo benzin doldurabildik. Erzak olarak da içecek, su ve marketten alabildiğimiz kadar. Hava sahası kapalı, yollar kapalı, güvenli bölgeye sığınaklara geçin veya evde durun dendi. Bekliyoruz. Bomba sesleri duyuluyor" diye konuştu.

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Ukraynada sığınağa giren Türk iş insanı Sinan Bayraklı canlı yayında anlattı: Şu an atış yapıldı, ev hopladı

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