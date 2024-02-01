Ukrayna’da ordu ve idare arasında kriz

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ABD basınına yansıyan haberlerde Zelenski’nin Zalujni’den istifa etmesini istediği ancak generalin bu talebi reddettiği aktarıldı. Zalujni’nin görevden alınacağına dair haberler çıkmasının ardından Ukrayna Savunma Bakanlığı ve Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nden yalanlama açıklaması gelse de Ukraynalı yetkililer gerginliği doğruluyor.

Zelenski’nin Zalujni’yi görevden almasının ise kısa vadede çok mümkün olmadığı kaydediliyor. Ülkedeki popülerliği kendisinin bile üzerine çıktığı düşünülen Zalujni’yi görevden almasının Zelenski’nin potansiyel bir siyasi adayı saf dışı bırakma hamlesi gibi görülebilecek olması ve yerine atanabilecek güçlü bir aday olmaması bu durumun sebepleri. Sivil ve askeri idare arasındaki krizin, emir komuta zincirindeki güveni zedelediği ve cephedeki askerlerin moralini etkilediği belirtiliyor.