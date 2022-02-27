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Ukrayna'da mahsur kalan TIR şoförleri yardım istiyor! Bomba patladığında TIR'ın altına girmişler

#Çorum#Rusya#Ukrayna
Ukraynada mahsur kalan TIR şoförleri yardım istiyor Bomba patladığında TIRın altına girmişler

Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi sonrası Odessa şehrinde kalan Türk TIR şoförleri, ülkeye dönmek istiyor. Çorumlu TIR şoförleri firmalarına gönderdikleri görüntülü mesajlarla yaşadıklarını anlattı, yardım istedi. Kentte bombaların patladığı sırada bazı şoförler TIR'ların altına girerek korunmaya çalışmış. Yusuf Sezen, "Can güvenliğimiz yok. Yiyecek - içecek sorunu da yaşıyoruz. Uçaklar kenti bombalıyor. Burada güvende değiliz" dedi.

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Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi sonrası uluslararası taşımacılık yapan Türk TIR şoförleri Odessa şehrinde kaldı. Kentten çıkamayan şoförler, güvenli bir alanda bekleyişlerini sürdürüyor.

Savaş uçaklarının uçuş yaptığı kentte bombaların patladığı sırada bazı şoförler ise TIR'ların altına girerek korunmaya çalışıyor. Çorumlu Türk şoförleri firmalarına gönderdikleri görüntülü mesajlarla yaşadıklarını anlatarak yardım istedi.

Ukraynada mahsur kalan TIR şoförleri yardım istiyor Bomba patladığında TIRın altına girmişler

Odessa şehrinde bekleyen Çorumlu TIR şoförü Yusuf Sezen, 250 dolayında şoförle mahsur kaldıklarını belirterek, "Can güvenliğimiz yok. Yiyecek - içecek sorunu da yaşıyoruz. Uçaklar kenti bombalıyor. Burada güvende değiliz. Bir an önce ülkeye dönmek istiyoruz" dedi.

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Ukraynada mahsur kalan TIR şoförleri yardım istiyor Bomba patladığında TIRın altına girmişler

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#Çorum#Rusya#Ukrayna

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