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Dünya
DHA
Haber Giriş: 04.09.2020 - 00:28 | Son Güncelleme:

Ukrayna'da korkutan yangın! 1 kişi hayatını kaybetti

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Ukrayna'da 25 katlı apartmanın 24'üncü katında çıkan yangın nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti.

Ukrayna'nın başkenti Kievde 25 katlı bir apartmanın 24'üncü katında yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ve kurtarma ekiplerinin bir kişinin cansız bedenine ulaştığı ifade edildi. Yangına neyin sebep olduğunun henüz belirlenemediği ifade edildi. Yangına müdahalede 43 itfaiye personelinin ve 11 itfaiye aracının kullanıldığı bilgisi paylaşıldı. Kontrol altına alınan yangına neyin sebep olduğunu belirlemek için incelemelerin sürdüğü aktarıldı.

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