Ukrayna ve İran’ı görüştüler

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Türkiye-ABD ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alındığı görüşmede Erdoğan, Türkiye ile ABD arasındaki işbirliğinin artarak süreceğine inandığını, önümüzdeki süreçte de ilişkilere ivme kazandırmak için çalışacaklarını ifade etti. Erdoğan, İran ile ABD arasındaki gerilimin sona ermesi ve sorunların diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğini belirterek, Türkiye olarak barış için gayret göstermeyi sürdüreceğimizi vurguladı. Erdoğan, Ukrayna-Rusya savaşının sonlandırılması için artan diplomatik çabaların olumlu sonuç vermesini umduğunu, çalışmalara katkı sunmaya devam edeceğimizi belirtti.

AZERBAYCAN’A GİDİYOR

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in davetiyle Karabağ’ı ziyaret edecek. Azerbaycan’ın Zafer Günü vesilesiyle gerçekleştirilecek ziyaret kapsamında Erdoğan ve Aliyev ikili görüşme yapacak, ayrıca bölgesel ve küresel gelişmeleri de istişare edecekler.

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