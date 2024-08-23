Ukrayna savaşta vites yükseltiyor

Haberin Devamı

RUSYA ile Ukrayna arasında devam eden savaş 911’inci gününü geride bırakırken, Ukrayna güçleri Rusya’ya yönelik yüksek tahribatlı saldırılarını yoğunlaştırdı. Son günlerde Rusya’nın enerji tesisleri, havalimanları ve fabrikaları Ukrayna ordusunun hedefi haline geldi. Ayrıca 6 Ağustos’ta Rusya’nın sınırdaki Kursk bölgesine kara harekâtı başlatan Ukrayna ordusunun dün de Bryansk bölgesine operasyon başlattığı açıklandı.

DEPO YANGINI SÖNMÜYOR

Ukrayna saldırıları sonrası Rusya’nın güney bölgeleri savaşı şiddetli bir şekilde hissetmeye başladı. Ukrayna’nın Azak Denizi kıyılarında bulunan Rostov bölgesindeki Proletarsk yakıt deposuna 18 Ağustos’ta gerçekleştirdiği saldırı sonrası çıkan yangın hâlâ söndürülemedi. Yüzlerce itfaiye ekibiyle müdahale edilen yangın kontrol altına alınamazken, saldırının Rusya’ya yaklaşık 1.5 milyar TL zarara uğrattığı belirtiliyor. Proletarsk depolarında Türkiye’nin beş günlük ihtiyacına denk gelen 350 bin ton civarında yakıt bulunuyordu.

Haberin Devamı

Rus havalimanları da Ukrayna saldırılarının hedefi oldu.Önceki gece Rusya içlerindeki Volgograd şehri yakınında bulunan askeri havalimanı vurulurken, mühimmat depolarıyla birkaç savaş uçağının hurdaya döndüğü bildirildi.

YENİ HEDEF BRYANSK MI

Ukrayna 6 Ağustos’tan bu yana büyük bir kısmını kontrol altında tuttuğu Kursk bölgesinin ardından Rusya’nın yine sınırda yer alan Bryansk bölgesine de göz dikti. Bryansk bölge valisi Aleksander Bogomaz dün sabaha karşı 200 kadar Ukrayna askeri sınırı geçtiğini açıkladı. Bölgeden gelen haberler üzerine Rusya lideri Vladimir Putin kabinesini Moskova’da acil toplantıya çağırdı. Putin, Ukrayna güçlerini Kursk’a 50 km uzaklıkta bulunan nükleer santrala saldırmakla suçladı. Putin, “Düşman gece nükleer santrali vurmaya çalıştı. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’na bilgi verildi” dedi.

MODİ BARIŞ İÇİN BUDA’YI HATIRLATTI

RUSYA-Ukrayna savaşında Çin’in ardından şimdi de Hindistan arabulucu rolüne soyunuyor. 8 Temmuz’da Rusya’yı ziyaret ederek Vladimir Putin ile bir araya gelen Hindistan Başbakanı Narendra Modi yarın Kiev’e giderek Ukrayna lideri Volodimir Zelenski ile görüşecek. Ukrayna’daki barış temaslarına ilişkin, “Buda’ya inanan Hindistan barışın savaştan çok daha iyi olduğunu düşünüyor. Avrupa’nın ortasında patlak veren bu savaş durdurulmalı” diyen Modi dün de Varşova’da Polonya Başbakanı Donald Tusk ile görüştü.

Haberin Devamı