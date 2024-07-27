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Ukrayna-Rusya savaşıyla bırakmıştı: Abramoviç'in yatı 2 yıl 4 aydır Marmaris'te

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#Abramoviç#Yat#Marmaris
Ukrayna-Rusya savaşıyla bırakmıştı: Abramoviçin yatı 2 yıl 4 aydır Marmariste
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 27, 2024 16:41

Rus milyarder Roman Abramoviç'in lüks yatı 'Eclipse', Muğla'nın Marmaris ilçesindeki marinada 2 yıl 4 aydır demirli bulunuyor. Lüks yatın ne zamana kadar Marmaris'te kalacağı ise bilinmiyor.

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İngiliz hükümetinin el koyduğu, Chelsea Futbol Kulübü'nün sahibi, Rus iş insanı Roman Abramoviç'in 163,5 metre uzunluğunda, 23 metre genişliğindeki 1,2 milyar dolarlık yatı 'Eclipse', 2022 yılının mart ayında Yunanistan'ın Rodos Adası'ndan Marmaris'e geldi. Yalancıboğaz'daki özel bir marinada 2 yıl 4 aydır demirli bulunan ve 3 yüzme havuzu, özel sinema salonları, dalış ve su sporları ekipmanları ve 2 mini denizaltısı bulunan lüks yatın ne zamana kadar Marmaris'te kalacağı ise bilinmiyor.

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#Abramoviç#Yat#Marmaris

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